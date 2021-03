Největší prohra Agáty Hanychové? "Rozpad manželství!" říká dvojnásobná maminka!

Agáta Hanychová je opět po uši zamilovaná, tentokrát je to jako vždy "ten pravý" a bývalá modelka vedle osvaleného truhláře září štěstím. Dvojnásobná maminka ale přiznala, že její největší životní prohrou je rozpad manželství s Jakubem Prachařem a před ním s Miroslavem Dopitou!

Pokud někdo v českém showbyznysu vede v počtu vystřídaných milenců, je to rozhodně Agáta Hanychová. Rozverná exmodelka to umí s chlapama pořádně roztočit, dlouhodobé vztahy ale nejsou její silnou stránkou.

Důkazem je i počet milenců, který za necelý rok a půl od rozpadu manželství s Jakubem Prachařem stihla potkat, představit svým dětem i veřejnosti a rozejít se s nimi.

Po makléři Zdeňku Turkovi, potetovaném kameramanovi Marku Niessnerovi a producentovi Tomášovi Sobolovi zkouší štěstí s dalším partnerem, truhlářem Adamem Raiterem. Hanychová jde jako vždy do nového vztahu po hlavě.

Hanychová si s novým milencem koupila auto, vydrží jim vztah, než ho opraví?

Agáta Hanychová se z minulosti nepoučila a nového partnera Adama Raitera představila veřejně po pár týdnech randění. Truhláře potkala dvojnásobná maminka na Tinderu a věří, že je to konečně ten pravý.

"Už máme instagramový účet Obytňákem po Česku a postupně se připravujeme objevovat krásy Česka. Já budu vařit, Adam řídit, Mia se bude malovat rtěnkou a Kryšpín bude vyrábět luky. Bude to super," řekla před časem Extra.cz.

Na Raitera zatím pěje Hanychová samou chválu. "S Adamem je mi fajn. Je galantní. Vypadá jako pankáč, přitom je to jeden z nejhodnějších kluků, s kterým jsem kdy byla," tvrdí nadšeně.

I když je aktuálně Hanychová spokojená, za svou životní prohru prý považuje rozpad vztahů s otci svých dvou dětí.

Agáta Hanychová chtěla udržet rodinu, nepodařilo se jí to

"Moje největší výhra jsou určitě mé dvě děti," říká Agáta Hanychová. "A co se týče prohry, tak asi to, že jsem neudržela vztah s jejich tatínkama," přiznala dvojnásobná maminka zmíněnému webu.

Bývalá modelka se ale prý řídí životní filozofií své maminky Veroniky Žilkové: "Život není to co chceš, ale to, co vydržíš," takže bere své pády jako výzvu.

Nezbývá než dobrodružné Agátě popřát mnoho štěstí a snad už se s fešným truhlářem konečně usadí.