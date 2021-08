Rušný víkend Hanychové: Pošpinění památky, urážky pro Sandevu a další rozchod

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se ve svém soukromém životě rozhodně nenudí. Od rozvodu střídá partnery jako na běžícím páse a fanoušci už nestíhají při tomto tempu ani registrovat, s kým známá skandalistka vlastně chodí. To ale není zdaleka jediná věc, kterou na sebe Hanychová strhává negativní pozornost. Její nedávná návštěva Berlína dopadla pořádným fiaskem. Dvojnásobná maminka navíc špatně snáší fakt, že si její exmanžel Jakub Parchař našel novou přítelkyni a veřejně se do mladé herečky naváží.

Agáta Hanychová od rozvodu s Jakubem Prachařem marně hledá lásku, zatím ale žádný z jejích románků neměl delšího trvání než tři měsíce. Nadějně působil vztah s posledním milencem, Janem Loskotem. I ten ale bývalá modelka před pár dny ukončila.

"Holky, Honza je opět volný," přiznala Hanychová fanouškům na Instastories, že vztah s "panem Mekáčem" už je minulostí. Naší redakci se podařilo zjistit, že jedním z důvodů rozchodu, byl potetovaný truhlář Adam Raiter, se kterým se Agáta opět začala scházet.

Mezitím, co se dvojnásobná matka plácá od jednoho vztahu k druhému, její bývalý manžel je po uši zamilovaný. Jakub Pachař se během natáčení nového seriálu Dvojka na zabití dal dohromady se svou teprve čtyřiadvacetiletou kolegyní Sarou Sadevou. To ale Hanychovou vytočilo natolik, že na dvojici nenechala niť suchou!

Hanychová zuří, mladší milenka Prachaře jí pořádně hnula žlučí

Agáta Hanychová nemá s Jakubem Prachařem zrovna nejlepší vztahy. Bývalí manželé mají dceru Miu ve střídavé péči a když Agáta o víkendu zjistila, že byl její ex na večírku s novou milenkou, neudržela se a poslala hrdličkám ostrý vzkaz.

"Vůbec jsem to nepochopila. Kdyby řekl, že má akci, mohla Mia v pohodě zůstat o den déle u mě a on si mohl večírkovat a ocucávat jak je libo. Takhle byla teda s kým? Dana Batulková byla na akci také, takže ta těžko. To znamená, že ji hodil na krk chůvě a šel si na party, fakt skvělý," řekla super.cz vytočená Hanychová.

Během živého vysílání na Instagramu si pak ještě Agáta neodpustila ironickou poznámku na nízký věk Sary Sandevy. Jeden z fanoušků totiž podotkl, že si herec vybírá podobné partnerky a narážel tím na fakt, že Sandeva se nápadně podobá Hanychové před deseti lety. "Tak to jsem ráda, že vypadám na dvacet nebo kolik jí je," opřela se do své "náhradnice." Mnohem větší rozruch, než pomlouváním Sandevy, vzbudila Hanychová svým hanobením Židovského památníku.

Památník holocaustu Agáta neřeší, opřela si o něj nohy

Není dne, aby na sebe Agáta Hanychová nestrhávala pozornost. Před pár dny si po rozchodu s Loskotem vyrazila na výlet do Berlína, kde se vyfotila u Židovského památníku a přidala podivný popisek. "Berlín, každý potřebuje v životě nějakou oporu, i když je založena na těch, kteří bohužel už s námi nejsou," snažila se přidat oduševnělé motto.

Fotka s opřenými botami o Památník holokaustu ale pobouřila stovky lidí. Pod příspěvkem se nahromadilo přes tisíc komentářů, kde sledující naráží na nevhodnost snímku.

"Tak věděli jsme, že nejsi nejostřejší tužka v penále, ale že jsi až takhle blbá," neberou si sledující s Hanychovou servítky. "Agátko, ráda Vás sleduji, ale tato fotka je opravdu přes čáru. Trochu úcty," domlouvají fanoušci Agátě. K fotce se dokonce vyjádřil i kamarád Hanychové, starosta Řeporyjí Petr Novotný. "Lásko… Nevím no …" napsal opatrně a naznačil tím, že by měla raději post smazat, jak jí radí komentující. Ani ostrá kritika ale Agátu nepřinutila "sexy" snímek odstranit.

Pokus Hanychové o uctění památky se proměnil v trapas.