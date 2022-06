Agáta Hanychová je opět sama: Nemám se ráda, přemýšlím, že budu lesba

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová potvrdila to, o čem si už několik týdnů cvrlikali i vrabci na střeše. Dvojnásobná maminka se rozešla s chirurgem Andrejem Nikovem, se kterým tvořila pár od loňského listopadu. Hanychová se s rozchodem svěřila svým sledujícím během živého vysílání na Instagramu a ve slabé chvilce na sebe prozradila nejednu pikantnost.

Agáta Hanychová od rozvodu s Jakubem Prachařem touží najít svého pana božského, zatím se jí to ale příliš nedaří. Bývalá modelka stihla za dva roky vystřídat celou řadu milenců a ani se "šťastnou sedmičkou" to nakonec nevyšlo.

Hanychová zkoušela najít štěstí po boku makléře Zdeňka Turka, kameramana Marka Niessnera, producenta Tomáše Soboly, truhláře a účastníka Survivoru Adama Raitera, podnikatele Jana Loskota a majitele Wakeshopu Jiřího Hellera.

Všechny tyto románky Agáta vždy ukončila po čtvrt roce randění a teprve s chirurgem Andrejem Nikovem to vypadalo na opravdovou lásku. Po osmi měsících ale nečekaně vztah s pohledným lékařem ze dne na den skončil.

Nebyl to ten pravý

"S kým chodím? S nikým, myslím, že jste to dneska už všichni četli, takže tak," přiznala Agáta Hanychová rozchod s chirurgem Andrejem Nikovem svým sledujícím na Instagramu.

"Prostě to nebyl ten pravý, nic víc, nic míň a nebudeme se bavit o chlapech, to nemá smysl, Každej jsme byli jinej, víc se k tomu říct nedá," snažila se Agáta zprvu vyhnout odpovědi, proč došlo mezí ní a Andrejem k rozchodu.

Když se sledující Agáty zeptali, proč jí žádné vztahy nevychází, odpověděla, že možná je to v ní a následně vysvětlila, že s Nikovem měli problémy již delší dobu a jedním z nich byl nedostatek sebelásky.

Rozchody dělám pozvolný

"Já jsem to nechtěla nijak medializovat, my jsme se nerozešli včera. Ono už to trvá takovej měsíc, co to bylo na hovno. Ale zase si říkám, že přeci nebudu zůstávat v něčem co je na hovno. Je mi už 37 a nechci strávit zbytek života s někým, s kým to nebude ono," vysvětlila Hanychová, která si během živého vysílání pustila pusu na špacír a přiznala, že zatím žádný z jejich milenců si nedokázal získat srdce jejich dvou dětí.

"Žádný z mých partnerů zatím nebyl oblíbený u mých dětí. Moje děti to naštěstí moc neřeší. Vždycky se snažím ty rozchody dělat takový pozvolný, že se u nás ten člověk objevuje míň a míň, až se nakonec neobjeví nikdy. Čím dál víc začínám přemýšlet, že budu lesba. Mám veliký problém se sebeláskou, vůbec se nemám ráda," rozpovídala se dvojnásobná maminka, kterou v tu chvilku sledovalo před 2000 fanoušků.

"Od rozvodu se zatím žádnej chlap nechoval jako chlap a to mi vadí A já nechci mít vztahy, že se s nima budu vídat jednou za týden," dodala Agáta, která evidentně nové partnery srovnává s Jakubem Prachařem a zatím se jejímu exmanželovi žádný muž nedokázal vyrovnat.

Vztah s chirurgem prý nefungoval již delší dobu