Hanychová na veselku spěchala a nyní mlží: Plánuje tajný sňatek jako před lety?

Agáta Hanychová nedávno porodila svého v pořadí třetího potomka a s plozením dětí prý zatím rozhodně nekončí. Jaromír Soukup ještě před narozením dcery sliboval, že si svou partnerku vezme za manželku, nyní ale dcera Veroniky Žilkové tvrdí, že veselka je na pořadu dne až v daleké budoucnosti. Plánuje snad tajný obřad, jako tomu bylo před lety s Jakubem Prachařem?

Agáta Hanychová a Jakub Prachař uspořádali v roce 2013 tajnou svatbu v Mariánských Lázních. Slavnému páru se tehdy podařilo vše ututlat až do poslední chvilky a příbuzní dvojice se o jejich veselce dozvěděli až z médií.

"Dozvěděla jsem se o tom před hodinou, jsem ale ráda. Provdala se do dobré rodiny a ani to utajení mi nevadí. Nejvíce mě šokovalo, že si neponechá své příjmení a bude z ní Agáta Prachařová," řekla Veronika Žilková Idnesu s tím, že nejvíce to bude mrzet Agátinu mladší sestru Kordulu, která by chtěla být na obřadu.

"Brali se večer v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních, Prachař předtím nakupoval ve městě květiny. V hotelu měli nachystaný salonek," popsal obyvatel z lázeňského města, který vše viděl na vlastní oči. Informaci tehdy propálil do médií expartner Hanychové Miroslav Dopita, který hlídal jejich společného syna. "Vdávala se, já mám u sebe do pondělí našeho Kryšpína," prozradil sportovec webu ahaonline.cz.

Svatba až po pátém dítěti

Po bouřlivém rozvodu s Jakubem Prachařem hledala Agáta Hanychová útěchu v náruči nejednoho muže. Během dvou let střídala partnery častěji než ponožky a její tříměsíční "výpovědní lhůta" se již stala pověstnou.

Po milenci číslo osm ale přišel na scénu Jaromír Soukup, do kterého se influencerka bláznivě zamilovala a po pár týdnech vztahu hrdličky zplodily dceru Rozárku, která nedávno přišla na svět.

Trojnásobná maminka je z mediálního magnáta nadšená a to nejen proto, že jí vzorně pomáhá s péčí o novorozenou Rozárku. "Jsem v šoku z toho, jak Jaromír funguje jako otec. Opravdu se nebojí být s Rózou sám, takže já už byla nakupovat jídlo, byla jsem i v drogerii. Je fakt úžasný! Jediný, co je nevýhoda, je to, že nemůže kojit," pochlubila se Agáta webu Extra a dodala, že veselku se Soukupem plánuje nejdříve až po čtvrtém dítěti, nebo také pátém či šestém. Ještě nedávno přitom influencerka na svatbu spěchala a ve svých živých vysíláních neustále vzkazovala svému partnerovi, že by ji měl požádat o ruku. Otázkou tedy je, zda se Hanychová pouze nesnaží odvést pozornost, aby si mohla miliardáře v tajnosti vzít stejně jako před deseti lety Jakuba Prachaře.

