Agáta Hanychová promluvila o svatbě i stěhování k Soukupovi

Zdroj: Profimedia

Modelka a influencerka Agáta Hanychová je momentálně v 5. měsíci těhotenství a svůj požehnaný stav si nemůže vynachválit. Dcery, kterou čeká s Jaromírem Soukupem, se už nemůže dočkat. Kromě toho se ale připravuje i na další velký krok. Už zanedlouho se totiž bude stěhovat.

Agáta Hanychová si na začátku těhotenství prošla ne tak úplně příjemnými chvílemi. Hojně totiž bojovala s nevolnostmi. To se ale naštěstí změnilo a dnes, v pátém měsíci těhotenství, si už modelka svůj požehnaný stav užívá. Byť přiznala, že bojuje s únavou. „Určitě je to i věkem. Přece jen se v šestadvaceti zvládá těhotenství lépe než v 37. Takže jsem unavenější. Je to prostě jiný stav,” uvedla pro kafe.cz Agáta, která už přivedla na svět dvě děti – syna Kryšpína a dceru Miu.

Kila neřeší

Agáta si vždy dává záležet na své postavě. Cvičí a dbá na svůj jídelníček, během těhotenství se ale rozhodně nijak omezovat nemíní a kila navíc ji nijak nerozhází. „Už normálně přibírám, už mám nahoře nějaké to kilo. Ale ani u jednoho těhotenství jsem to neřešila. U Kryšpína jsem přibrala dvacet kilo, u Mii 15. A myslím si, že tohle těhotenství bude obdobné,” nechala se ještě slyšet modelka.

„Normálně se cpu cukrovím. Já jsem na Vánoce nikdy nebyla těhotná, takže je opravdu super to, že si můžu užívat cukroví a ty Vánoce opravdu prožeru, konečně,” dodala se smíchem Agáta.

Stěhování se blíží

Během těhotenství řeší Agáta i otázku bydlení. S Jaromírem Soukupem totiž už dlouho plánují, že se sestěhují, aby po narození dcery mohli žít společně jako rodina. Nejdříve ale musejí vyřešit několik důležitých věcí. „Určitě stěhování plánujeme, ale teď Jaromír řeší nějaké přestavby jeho domu, protože se budeme stěhovat k němu,” vysvětlila modelka.

Mnozí z fanoušků se ale kromě stěhování zajímají také o to, zda dvojice neplánuje svatbu. To ale Agáta zatím odmítá komentovat. „Když se vezmeme, všichni se to dozví na mém Instagramu. Tak jako všechno,” řekla jen.