Těhotná Hanychová prý neumí vařit: Syn Kryšpín ji ztrapnil v přímém přenosu

Agáta Hanychová již za pár týdnů přivede na svět svého třetího potomka. Influencerka se na sociální síti pochlubila, co plánuje po porodu a do živého vysílání si přizvala svého nejstaršího syna Kryšpína, který na slavnou maminku prozradil například to, že je otřesná kuchařka.

Agáta Hanychová pro své fanoušky na Instagramu pravidelně dělá živá vysílání, ve kterých propírá mnohdy i intimní záležitosti ze svého soukromého života. Nedávno se "živáku" účastnil i její syn Kryšpín. Influencerka ale netušila, co vše na sebe a na ni dospívající chlapec před kamerou prozradí. "Až budu velkej, chci být bezdomovcem," odpověděl syn Hanychové na dotaz, čím chce být v dospělosti. Následně přišla řeč na dalšího sourozence, kterého se Kryšpín již brzy dočká. "Těšíš se na sourozence?" zeptala budoucí trojnásobná maminka svého syna během vysílání. "Ne, stačí mi jeden, odstěhuju se k tátovi, nebo babičce," šokoval svou maminku i sledující. Hanychová pak poznamenala, že Kryšpín je doma chlap, když zrovna není doma její partner Jaromír Soukup. "I tak jsem doma chlap já," nebral si Kryšpín servítky a dal jasně najevo, že pro něj mediální magnát není zrovna velikou autoritou. Bez dětí se asi zabiju Agáta Hanychová během svých živých vysílání na Instagramu připravuje různé druhy pokrmů, podle jejího syna Kryšpína ale rozhodně není zdatná kuchařka. Za kapesné si prý chlapec kupuje jídlo a chutná mu vše, hlavně když to nevaří jeho matka. I přes negativní hodnocení svého vlastního potomka je ale Hanychová i nadále vzorem pro své sledující, kteří podle ní připravují recepty. Těhotná influencerka už nyní netrpělivě vyhlíží porod a po něm plánuje rozjet nové projekty. "Takovej pořad jsem si vymyslela, bude to dětská Miss, už mi přišlo asi dvacet mailů. Ale nebude to jen o tom, jak jsou ty holčičky krásný, ale budou muset i něco umět. Třeba si zavázat tkaničky, nebo něco uvařit, prostě taková malá talentová soutěž pro holčičky," svěřila se dcera Veroniky Žilkové se svými plány a přiznala, že jí poslední dobou trápí hlavně špatné spaní a střídavá péče o děti. "Spím blbě a myslím, že to bude ještě horší. Děti teď jsou do pátku u tatínků a já se tady bez nich asi zabiju," postěžovala si Hanychová. Syn Agáty Hanychové si v živém vysílání nebral sevítky