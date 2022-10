Soukup prozradil, kdy bude Hanychová rodit, termín snad nemohl vyjít lépe

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová se po krátké známosti rozhodli založit rodinu a hrdličky už se společného potomka nemůžou dočkat. Majitel TV Barrandov dokonce prozradil, kdy se má jejich miminko narodit.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup spolu sice randí teprve pár měsíců, už nyní ale plánují společnou budoucnost.

Zamilovaná dvojice se shoduje na tom, že nebylo na co čekat a oba se z miminka velice radují. "Život je spletitej! Někdy přináší události, věci, vztahy, které by člověk nečekal. Stalo se a já jsem za to rád. Cítím se dobře a jsem rád, že to přišlo takhle rychle, protože ani jeden z nás nemáme na co čekat. Je to všechno v naprostém pořádku," pochlubil se mediální magnát webu Sedmička.

Soukup i Hanychová se šťastnou novinku rozhodli sdílet v poměrně brzkém stádiu, jelikož je budoucí trojnásobná maminka denně na obrazovce TV Barrandov a požehnaný stav by nejspíš dlouho neutajila. "Co si budeme povídat, v době těhotenství změny na ženách patrné jsou. Ti, kdo vidí, jak je Aguš skoro každý den na obrazovce, nebo ti, kteří ji sledují na Instagramu, určité změny vnímají. Proto nemělo cenu s tím otálet. Ale jak říkám, příroda je mocná a přes všechnu péči a starost budeme doufat, že všechno bude v pořádku," vysvětlil miliardář a dodal, že už s Agátou znají i přesný termín porodu.

Miminko přijde na Agátiny narozeniny

Jaromír Soukup je na těhotenství své partnerky Agáty Hanychové velice pyšný a rozhodl se fanouškům prozradit datum, kdy jejich plod lásky přijde na svět.

"Jestli to bude na narozeniny, den před narozeninama nebo dva dny po, to neví nikdo, snad jen ten nahoře. Nepochybně se dítě narodí plus minus týden či dva okolo jejích narozenin, což tedy budou dvě oslavy dohromady," těší se majitel TV Barrandov.

Jméno pro nejsledovanější dítě českého showbyznysu si ale zatím dvojice nechává pro sebe, Hanychová už ale avizovala, že v pravý čas proběhne veřejná baby shower, kde odhalí pohlaví miminka.

Hanychová porodí na konci dubna