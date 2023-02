Agáta Hanychová pár týdnů před porodem: Cítím se jako unavená bachyně

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová v dubnu přivede na svět svého třetího potomka, kterého čeká s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Během jarních prázdnin vzala influencerka své dvě děti do Národního muzea a následně přiznala, že zvládnout vše s novým přírůstkem do rodiny pro ni nebude lehké.

Agáta Hanychová už se za pár týdnů stane trojnásobnou maminkou a tuhle roli měla možnost si předem vyzkoušet během jarních prázdnin Mii a Kryšpína. Influencerka totiž s sebou vzala na rodinný výlet do Narodního muzea ještě jedno dítě a v praxi okusila, jaké to je starat se o tři ratolesti současně.

Ačkoliv se na první pohled zdá, že dcera Veroniky Žilkové i v těhotenství vše zvládá na jedničku, Agáta se v instastories přirovnala k unavené bachyni s třemi mláďaty a přiznala, že obdivuje matky, které mají více než dvě děti.

"Hlásím se z gauče, to je překvapení. Chtěla jsem vám říct, že obdivuju všechny matky, co mají víc než dvě děti. To není p*del," svěřila se Hanychová. S péčí jí ale naštěstí skvěle pomáhá její partner Jaromír Soukup, který přijal obě její děti jako vlastní.

Soukup vzal kryšpína na pánský víkend

Jaromír Soukup je už zkušený otec a Agátě Hanychové se snaží v jejím požehnaném stavu být co nejvíc nápomocný. Když influencerku a její dceru Miu skolila nemoc, majitel TV Barrandov vyrazil s jejím synem Kryšpínem na několikadenní výlet.

"Když jsem s Miou nemocná, Kryšpa je na pánským víkendu s mou láskou Jaromírem Soukupem," pochlubila se zamilovaná Hanychová na Instagramu. Budoucí trojnásobná maminka ovšem nic nepodceňuje a už několik měsíců před porodem si zařídila zahraniční chůvu, která nastoupí jakmile se její dcera Rozárka narodí.

"Já chci mít Filipínku, protože budu mít přeci jenom tři děti, tak bych chtěla Filipínku, aby mi pomohla s domácností. Jaromír je taky zaneprázdněný, takže já ji potřebuji. Myslím si, že chůva není zločin," vysvětlila nedávno v živém vysílání na Instagramu.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup spolu randí osm měsíců a v dubnu se jim narodí společná dcera