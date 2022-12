Agáta Hanychová popsala, jak prožívá třetí těhotenství: Jsem labilní jedinec!

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová v dubnu přivede na svět svého třetího potomka, jehož otcem je mediální magnát Jaromír Soukup. Jak se influencerka cítí v požehnaném stavu a je náhoda, že rodí děti v šestiletých intervalech? Nejen o tom promluvila Agáta v rozhovoru pro Idnes.

Agáta Hanychová čeká tři roky před čtyřicítkou své třetí dítě a jak sama přiznává, přibývající věk v požehnaném stavu už pociťuje.

"Je to samozřejmě rozdíl čekat miminko v šestadvaceti, to se narodil můj Kryšpín, nebo v sedmatřiceti, což je mi teď. Ať chci, nebo ne, vnímám, jak jsem od té doby zestárla, což je vidět hlavně na únavě. Koneckonců, ve svém věku spadám už do kategorie starších matek, o čemž také vypovídá lékařská péče a různá vyšetření, která se teď okolo mě točí," svěřila se influencerka v rozhovoru pro Idnes. Děti Hanychová rodí pravidelně po šesti letech a podle ní se jedná skutečně o náhodu, ačkoliv je prý tento věkový rozestup ideální.

"Pokud ano, tak je odněkud taková náhoda dobře řízená. Myslím, že je to celkem ideální stav. Předchozí dítě začne chodit do školy a já se můžu věnovat dalšímu miminku. Pro mě jsou těhotenství a porod navíc takový přirozený detox těla, jako bych se tím vším vždy znovu tak nějak narodila i já," pochvaluje si budoucí trojnásobná maminka.

Jsem na pocitové výkyvy zvyklá

"Já jsem labilní jedinec celkem normálně, takže jsem na pocitové výkyvy zvyklá. Těhotenství je pak samozřejmě všechno ještě na druhou. Ale aby mě přepadaly nějaké obavy, to zase ne. Dokonce jsem tak nějak v klidu i v dnešní době, kdy na lidi doléhá ekonomická krize a válka. Možná je to i tím, že jsem věřící a mám důvěru ve vyšší smysl věcí," přiznala Agáta Hanychová výše zmíněnému webu.

Influencerka také odhalila, jaká setkání považuje ve svém životě za osudové. "Samozřejmě s Jaromírem Soukupem, s tatínky mých dětí a pak s Karlem Gottem. Úplnou náhodou jsem s ním a s jeho rodinou kdysi měla možnost strávit dovolenou ve stejném rezortu na Maledivách, a byla jsem tehdy opravdu okouzlená, jak laskavý a dobrý člověk to byl," zavzpomínala Agáta na zesnulého Slavíka.

Ačkoliv Hanychová neustále plní titulky všech bulbárních plátků, za rebelku se prý už dávno nepovažuje. "Málokdo mě zná a opravdu ví, jaká jsem uvnitř. Ale rebelka… No, to jsem možná byla ve dvaceti, ještě před dětmi, kdy jsem pařila a měla pár milostných románků. Ale dnes? Možná moje dnešní rebelství spočívá v tom, že rychleji mluvím než přemýšlím, což je možná i tak trochu zapříčiněno mým ADHD. Když se mi něco nelíbí, tak to prostě řeknu nahlas a klidně i do médií. Pokrytectví a licoměrnost se mi příčí snad nejvíc ze všeho! Často dost silně vnímám, že lidé s mými výroky ve skrytu duše souhlasí, ale irituje je, že oni si prostě nedovolí říct pravdu nahlas. A tak obrací svou vlastní zlost na svou zbabělost vůči mě. Ale věřte, že tohle mě opravdu netrápí. Jsem si vědoma toho, že kdybych občas mlčela, budu mít míň nepřátel. Jenže svůj nejbližší přítel jsem já a toho já nikdy nezradím," vysvětlila dcera Veroniky Žilkové a dodala, že je pro ni důležité v životě pomáhat druhým.

"Asi bych úplně neřekla, že mě to trápí, ale pomáhat potřebným je pro mě hodně důležité. Ubytovala jsem u mě doma dvě ukrajinské matky s dětmi, jen se tím nikde neprezentuji. Pomáhat je součástí mojí víry a samozřejmost, se kterou jsme u nás v rodině nikdy neměli problém. Dáváme, protože i nám je dáno. Jen se tím nechlubíme. Z prostituování na charitě se mi chce zvracet. Kromě rodiny je u mě na první příčce hodnot moje sebereflexe a dalo by se říct i ta moje sporná upřímnost," uzavřela.

Hanychová čeká druhou dceru