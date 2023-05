Hanychová a její bouřlivá léta: Hádky s Issou, nevěry a tryskovztah se Soukupem

Zdroj: Profimedia

Bývalá modelka Agáta Hanychová vždy dělala vše proto, aby se zbavila života ve stínu své matky. Vybudovala si tak kariéru na skandálech, které jí pomohly stát se slavnou. Po kariéře modelky se rychle zorientovala ve světě sociálních sítí, díky nimž vydělává slušné peníze. Svým dětem tak dopřává luxus. Dokonce i ten v podobě tří různých tatínků.

Když se v roce 2005 přihlásila Agáta Hanychová do Miss ČR, bylo jasné, že už jí nebaví stát ve stínu slavné matky Veroniky Žilkové a chce si rozjet svou vlastní kariéru. Šla na to však na rozdíl od ní rebelskou cestou plnou večírků, skandálů a mužů. Její divoké vztahy a následné rozchody plnily bulvární plátky roky. Brzy osmatřicetiletá matka tří dětí čeká, až ji požádá o ruku otec posledního přírůstku, čtyřiapadesátiletý milionář Jaromír Soukup.

Agáta Hanychová se narodila do rodiny slavného dědečka Václava Žilky, který vládl doma pevnou rukou a neméně slavné maminky, herečky Veroniky Žilkové a režiséra Jiřího Hanycha. Od malička tak byla zvyklá na to se ukazovat a předvádět, což jí ostatně zůstalo celý život.

V dětství Agáta navštěvovala herecké kroužky a objevila se v několika dětských pořadech či reklamách v televizi. Navíc rostla do krásy a uměla se prodat před fotoaparátem, odkud už byl jen krůček k modelingu. Hanychová zpočátku nepatřila k navoněným modelkám ověšeným drahými kabelkami, byla to spíš rebelka, která se nebála na večírku opít, válet se po zemi nebo dát fotografovi pár facek. Jejími přáteli nebyli podnikatelé a milionáři, ale obyčejní skejťáci a snowborďáci.

Se Sámerem prožila bouřlivý vztah plný rozchodů a návratů

Postupem času ale Aguš pochopila, že od nich žádnou drahou kabelku nedostane, tak se začala rozhlížet jinde. Napadlo ji, že si větší jméno a zájem bohatých mužů obstará tak, že se přihlásí do Miss ČR 2005, kde obsadila třetí místo, což bylo vlastně ideální. Ostatní dvě dívky musely republiku neustále někde reprezentovat po světě a pro Hanychovou tak zůstalo celé domácí hřiště.

Navíc v té době frčela v Česku první SuperStar, Aguš tedy neváhala a svou nově nabytou slávu zužitkovala tak, že zaťala drápky do miláčka davů z Děčína, Sámera Issy. Issa po modelčině boku hodně rychle dospěl a z nevinného chlapečka se stal vyhlášený párty boy s Hanychovou po boku.

Jejich rozchody, nevěry a hádky by vydaly na samostatnou knihu, tudíž, když se pár definitivně rozešel, mnohým se ulevilo. Prachař nebyl prvním mužem, kterému Hanychová tvrdila, že letí do USA za kamarádkou na nákupy, přitom jela zahřívat postel některému ze zámořských hokejistů. Issa by mohl vyprávět.

Následně přišla na řadu plejáda mužů, více či méně zajímavých, než se seznámila s hráčem amerického fotbalu, Mirkem Dopitou, s nímž zplodila syna Kryšpína. Dopita ale po čase vzal nohy na ramena a utekl kvůli problém se zákonem z republiky a modelka na vše zůstala sama.

Naučila se tak ohánět, podnikat a vymýšlet nejrůznější projekty, které sice většinou z dlouhodobého hlediska nedopadly, ale vzhledem k jejich množství, i tak generovaly určitý zisk. Navíc do jejího života opět vstoupila láska. Jiskra přeskočila mezi ní a kamarádem z dětství, Jakubem Prachařem.

Prachař do ní byl zamilovaný od dětství, ona ho nechtěla

Herec byl do Aguš vždy zakoukaný, proto mu spontánní nápad, že pojme modelku za manželku, přišel skvělý a udělal to. Jinak už to viděly jejich matky. Žilková s Batulkovou se nikdy moc nemusely, tudíž spojení hereckých klanů příliš nefandily.

Pak přišly problémy, nevěry, hádky a rozchody. Ostatně úplně stejně, jako u všech Agátiných delších vztahů. Nakonec vše slepili dítětem a 13. září 2017 se jim narodila dcera Mia. Na chvíli to vypadalo, že bude vše zalité sluncem. To by ale Aguš nemohla opět začít řádit a Prachařovi tentokrát opravdu došly nervy a s matkou svého dítěte se rozvedl. Hanychová na něm od té doby nenechala nit suchou a nezapomněla veřejnosti sdělit, že jí připravil o všechny úspory a ještě kvůli němu museli prodat chalupu na horách, aby ho mohla vyplatit.

Následovalo období střídání mužů takovým fofrem, že by se mohl stydět i Vémola. Pak ale přišel den, kdy šla Aguš na rozhovor do TV Barrandov, kde ho venku na cigárku spatřila. Byl to on, muž jejího života s hezkým zadkem, Jaromír Soukup. Následovalo první rande, první pusa, první sex a Agátino třetí dítě. Vše probíhalo neuvěřitelnou rychlostí, pár nás ale o svém štěstí pravidelně informoval snad ve všech médiích, které Soukup vlastní.

Před pár týdny tak modelka porodila své třetí dítě, holčičku Rozárku a nyní čeká, zda si ji její další osudový muž vezme. Ten mezitím své milé vaří, stará se o všechny děti, jako by byly jeho vlastní a do toho řeší několikamilionové dluhy, které se mu sypou na hlavu. Nejspíš mu tedy na myšlenky na svatbu nezbývá čas, energie a brzy nejspíš ani peníze.