Agáta Hanychová v USA plakala: Nakonec se do Čech vrátila bez Soukupa

Agáta Hanychová je až po uši zamilovaná do svého partnera Jaromíra Soukupa, v jejich romantickém vztahu se ale občas objeví i nějaký mráček. Během výletu do USA dokonce influencerka několikrát uronila slzu, jak se svěřila svým sledujícím na Instagramu.

Agáta Hanychová si užila krásné léto. Ze Soukupova sídla v Marbelle, kde strávila tři týdny, se influencerka vydala prozkoumat Jaromírův byt na Manhattanu.

Z cesty do New Yorku si ale dvojnásobná maminka odnesla spíše trauma, jelikož musela jezdit na kole, a to není zrovna Agátina nejoblíbenější činnost.

"Poprvé jsem New York projela jinak než taxíky a metrem. Prostě jsem to projela na kole, ze kterého jsem měla příšerné psychické problémy, protože jestli já něco neumím, tak je to kolo. Tam jsme jezdili v protisměru mezi auty, bylo to fakt šílené, několikrát jsem i plakala, asi čtyřikrát, což Jaromír neviděl přes moje velké sluneční brýle," přiznala Hanychová v živém vysílání na Instagramu. Nepříjemný šok na ni navíc čekal i po příjezdu Čech. Po příjezdu domů jsem se trochu zhroutila, jak vypadá moje zahrada, ale to všechno se dá do pořádku, takže to bude dobré," dodala Agáta, která k překvapení všech dorazila do Prahy bez Jaromíra Soukupa.

Brzy budou zase spolu

Jaromír Soukup s Agátou Hanychovou domů letadlem neletěl a má k tomu své důvody. Do Španělska totiž dorazil se svým synem Lukášem obytným vozem a je potřeba karavan dopravit zpět do Čech.

Mediální magnát si tak pobyt v Marbelle o pár dní prodloužil a aktuálně s Hanychovou prožívají po dvou měsících vztahu první odloučení, které ale nebude mít dlouhého trvání.

Hanychová už totiž od svého příjezdu do Prahy zařizuje vše, aby mohla brzy nasadit na TV Barrandov svůj vlastní pořad Agáta Jaromíra Soukupa, kde bude s partnerem vysílat živě a to dokonce třikrát týdně. Hrdličky tak spolu budou nejen ve volném čase, ale pojit je budou i pracovní povinnosti. Necháme se překvapit, jak dlouho dvojici vydrží jejich vesmírná zamilovanost, kterou hlásají do všech světových stran.

Hrdličky letěly z USA společně do Marbelly, kde se jejich cesty rozdělily