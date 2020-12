Agáta Hanychová smutní: První Vánoce bez dcery, střídává péče je nekompromisní!

Ještě vloni plánovala Agáta Hanychová veliké rodinné Vánoce, na které chtěla pozvat i oba otce svých dětí, letos je ale k tomto nápadu už mnohem skeptičtější.

"Tenhle sen jsem měla vloni, letos už ho nemám, protože si nemyslím, že je to dobře. Ještě nejsme v takový konstelaci, že by to bylo dobrý," přiznala dvojnásobná maminka v rozhovoru pro deník Expres.cz.

Nejvíce ovšem Hanychovou trápí právě fakt, že se bude muset 24.12 spokojit pouze s přítomností svého syna Kryšpína! "Bohužel pro mě, Mia bude letos na Štědrý den se svým tatínkem, protože vloni byla se mnou. Já budu u mámy s Kryšpínem a celou rodinou. Protože má jeho, určitě nebudu moct plakat, takže snad to nějak zvládnu. Mia je ještě malá, uděláme si spolu americký Vánoce pětadvacátého ráno," plánuje. Agáta ale mimo jiné odkryla i jak to má s Prachařem a jejich domem, majetek totiž stále nemají vyřešený!