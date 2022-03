Agáta Hanychová kope do Prachaře: Vzal mi Vespu, na novou nemám peníze

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se netají tím, že má se svým exmanželem Jakubem Prachařem vztahy na body mrazu. Dvojnásobná maminka nevynechá jedinou příležitost si do herce rýpnout a stejné je to i na opačné straně barikády. Tentokrát dvojnásobná maminka během živého vysílání prozradila, že jí Prachař sebral předměty, které od něj dostala darem.

Rok a půl od oficiálního rozvodu mezi Agátou Hanychovou a Jakubem Prachařem stále bují čerstvé emoce. Herec si s oblibou ze své bývalé manželky střílí v různých televizních pořadech a ona mu to zase oplácí během svých živých vysílání na Instagramu.

Hanychová si už v minulosti na Prachaře svým fanouškům opakovaně stěžovala. Agátě prý nevyhovuje střídavá péče o dceru Miu, po vyplacení domu je bez koruny a to není zdaleka vše, co svému ex vyčítá.

Jakub Prachař měl podle Hanychové nejprve zinkasovat miliony za společný dům, to mu ale nestačilo, a proto si odnesl motorku, kterou jí před lety daroval k narozeninám.

Sebral mi Vespu, nechal mi jen prsten

"Já jsem sice Vespu měla, ale můj exmanžel, který mi ji dal k narozeninám, mi ji vzal, když jsme se rozváděli, aniž by mi to řekl," postěžovala si Hanychová na Instagramu a dodala, že v koupi nového stroje ji aktuálně brzdí finance.

Po vyplacení Prachaře totiž dle svých slov zůstala bez koruny. "Nechci si kupovat novou, protože je to zbytečné. Na novou nemám peníze," tvrdí Agáta, která stále nosí prstýnek od Prachaře. "Dostala jsem ho za porod. Je to jedna z mála věcí, kterou mi nevzal," odpověděla na dotaz sledujících, proč si šperk nechává i po rozvodu.

S chirurgem je to náročný

Kromě stížností na Jakuba Prachaře zabrousila Agáta během svého vysílání také ke svému novému příteli lékaři. Andrej Nikov je chirurg, se kterým randí Hanychová od zimy a zatím s ním trhá rekordy. Šest milenců před ním neprošlo tříměsíční prověřovací lhůtou.

Nikov má z předchozích vztahů, stejně jako Agáta, dvě děti, domluvit se na jejich výchově je ale dle Hanychové někdy velice náročné.

"Neshodujeme se ve strašně moc věcech. Je to náročný, každý máme úplně jiný pohled na výchovu. Já třeba svým dětem dávám sladkosti a Andrej ne, takže to potom chtějí i jeho děti, tudíž to zase nemůžu před nima dávat svým," svěřila se v živém vysílání. Tak snad nebudou neshody kolem dětí narůstat, aby fešný doktor nepláchl, stejně jako jeho předchůdci.

Hanychová a Nikov se prý hodně hádají kvůli dětem