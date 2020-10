Jak se Agáta Hanychová změnila vedle nového přítele? Budete se divit!

Agáta Prachařová vždycky dbala na to, aby byla upravená. Někdy možná až příliš. Prodlužovala si vlasy, dlouze vybírala outfit a dávala si záležet i na precizním make-upu. Přesně o tohle ale její nový přítel Tomáš nestojí. Jak se vedle něj změnila?

Když žila Agáta Prachařová s Jakubem Prachařem, dělala si co chtěla a nijak se tím netajila. O děti se starala skvěle, ale o tom, jaká byla manželka, by se dalo polemizovat. Po odchodu od Prachaře si užívala v přítomnosti jiných mužů.

Ani s jedním jí to však nevyšlo. Nyní ale poznala filmového producenta Tomáše Sobolu a zamilovala se až po uši. Ona tak tedy vypadá pokaždé, ale tentokrát by to snad mohlo být něco jiného, jelikož se pod jeho vlivem i mění.

Na Agátu je co říci, protože ta si něco diktovat jen tak nenechá. Nedávno s ním vyrazila na Mallorcu, kde dokonce chodila nenalíčená. „Můj kluk mi schoval šminky,“ píše u snímku od moře na svém Instagramu modelka.

Přirozená Agáta je daleko krásnější

Je jasné, že Tomáš preferuje přirozenost. Vypovídá o tom i to, že si Agáta nechala sundat napletené vlasy. „Sundala jsem vlasy aneb když posloucháš svýho kluka,“ napsala pro změnu u fotografie s krátkými vlasy. Umělé lokny sundala po sedmnácti letech.

Nutno podotknout, že to Agátě nyní sluší mnohem více. Je přirozeně krásná a nevypadaná jako přemalovaná primadona. „Agátko, u vás platí pravidlo, čím méně, tím více. S vašimi vlasy a jemným líčením jste nejkrásnější,“ chválí ji.

„Zaprvé jsi omládla, zadruhé super barva a střih a hlavně, když ti ten tvůj chlapák novej zajede do vlasů, cítí krásné, zdravé, pravé vlasy a ne žádný umělý cancoury. A sluší ti to,“ vzkazuje jí další. Spokojená je i samotná Agáta.

Krátké vlasy si nemůže vynachválit

„Já to miluju. Poslední fotka s vlasama. Teda bez vlasů. Skoro bloncka,“ zveřejnila na sociální síti. S Tomášem by jí to snad mohlo konečně vyjít. V minulosti už jí zkrachovala spousta vztahů, tak třeba se na ni teď usměje štěstí.

Dříve chodila s realitním makléřem Zdeňkem Turkem, který vypadal jako ukázkový playboy. Po společné dovolené byl jejich lásce konec. Následně potkala kameramana Marka Niessnera, jenž pro ni evidentně také nebyl ten pravý. A co Tomáš?