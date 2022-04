Agáta Hanychová opěvuje sexy Andreje: Na rozdíl od bývalých partnerů má mozek

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová je i po pěti měsících vztahu stále po uši zamilovaná do svého chirurga Andreje Nikova. Dvojnásobná maminka promluvila o svém vztahu, žárlivosti a prozradila, v čem je její nejnovější objev jiný, než jeho předchůdci.

Agáta Hanychová konečně našla toho pravého. Po šesti neúspěšných románcích přišel lékař Andrej Nikov, který Agátu zcela okouzlil. Dvojice brzy oslaví půlroční vztah, což je osobní rekord známé průšvihářky.

Oproti předchozím milencům má prý fešný chirurg jednu věc, kterou ostatní partneři Hanychové postrádali a tou je inteligence. "Má mozek," odpověděla Agáta jednoznačně webu Zítřek na otázku, v čem se liší Andrej od jejich ex.

I když Hanychová všechny své bývalé přítele urazila, během rozhovoru zavzpomínala na truhláře Adama Raitera, se kterým má i po rozchodu přátelské vztahy. "Svíčkovou umím, ale Andrej ji nemá rád. Říká, že to je přeceňovaný jídlo. Ale Adamovi jsem ji vařila," prozradila Agáta, na čem si nejvíce pochutná její aktuální miláček a co ocenil účastník Survivoru, se kterým prožila tříměsíční románek.

Pokud není důvěra, ze vztahu odcházím

Ve vztahu je podle Agáty Hanychové nejvíce důležitá vzájemná důvěra a tu s Andrejem zatím mají. Přesto je ale dvojnásobná maminka prý velice žárlivý typ.

"Já žárlím na všechny. Žárlím i na to, když se někdo kouká na mýho syna, takže jsem velmi žárlivý typ. Jsem ráda, že při operaci má roušku a čepec, který mu moc nesluší, a že ty lidi u toho většinou spí," směje se Hanychová.

"Důvěra je nejvíc důležitá. Pokud tam není, tak z toho vztahu odcházím. Já jsem sice žárlivá, ale ta důvěra tam u nás je," chválí si vztah s Nikovem, který je podle fanynek dvojníkem hollywoodského herce Jamieho Dornana.

Přísná ruka dětem prospěje

Hanychová se nedávno svým sledujícím svěřila, že s Andrejem občas řeší neshody ohledně výchovy dětí. Agáta ale nakonec tvrdí, že přísnější ruka jejího přítelem potomkům naopak prospěla.

"Myslím si, že takhle je to ideální, protože já ty děti rozmazluju a on pak přijde a řekne: Takhle ne. Myslím si, že to je potřeba, takže nám to tak i vyhovuje," pěje Hanychová na partnera samou chválu. Se čtyřmi dětmi je těžké najít čas na společné chvilky, zatím to ale hrdličky skvěle zvládají.

"Jedeme na víkend na hory a pak poletíme někam k moři na 4 dny. Snažíme se ten čas si udělat tak, abychom byli i sami dva i přesto, že máme dohromady 4 děti, protože partner je má hodně často u sebe, ale vždycky nám to nějak vyjde. Některý měsíc na hodinu a některý na dva dny," uzavřela Agáta, která se snaží užívat s Nikovem každou volnou vteřinu.

Hanychová s Nikovem randí už pět měsíců