Oběs se! Tatérka z Like House nazvala Hanychovou starou pizdou

Zdroj: TV Prima

Ostrý výstup plný sprostých slov a nadávek směrem k Agátě Hanychové předvedla LIKE HOUSE NIGHT SHOW na kanále Prima SHOW nová účastnice reality show Anastázie.

Zdroj: TV Prima

Dvacetiletou tatérku známou na sociálních sítích pod přezdívkou satnady popudil komentář Agáty Hanychové, která před několika dny holkám v noční show doporučila, aby vynechávaly ve své stravě cukr. „Agáta řekla, že si mám snížit cukry. Ona by si měla snížit příval kyslíku, aby zdechla! Bodyshamovat (zesměšňovat fyzický vzhled člověka) někoho mi přijde absurdní. Paní Agátko, ve vašich letech je to hnusný a měla byste se nad sebou zamyslet. Nic zlého jsem o vás neřekla a vy se chováte, jak píča. Tak prosím běžte a zahrabejte se,“ rozčílila se ve vile Anastázie.

Její naštvání nebralo konce. „Co musíte mít v hlavě, abyste tohle řekla reálně do televize? Přesně kvůli takovým lidem ostatní trpí anorexií, bulimií a mají problémy s jídlem. Protože nějaká stará pizda si řekne, že bude bodyshamovat lidi. Já jsem si prošla všema poruchama příjmu potravy. Kdysi dávno jsem vypadala jako kostlivec, byla jsem v píči, spáchala jsem sebevraždu a přežila jsem to. A nějaká stará píča mi řekne, že nemám žrát cukr. Nechceš zdechnout? Reálně, oběs se. Jestli máš za potřebí bodyshamovat cizího člověka, kterýho si ani v reálu neviděla a neřekla si mu to do očí, tak přijď a řekni mi to do očí.“

Svůj názor přidala ve vyhrocené situaci i Terka. „Myslím, že je trapný, když se šestatřicetiletá ženská snaží shodit sebevědomí dvacetiletých holek. Agáta je trapný a měla by se sebou začít něco dělat po mentální stránce.“