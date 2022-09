Hanychová se rozpovídá o nevěře se Soukupem: V minulosti na ni praskla

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup už za pár dní vypustí do světa společný pořad, který poběží na TV Barrandov a jako první téma talkshow zvolila hvězdná dvojice nevěru. Fanoušci tak hojně kladou influencerce otázky, zda hodlá čerpat ze svých zkušeností nebo bude vytahovat pouze zážitky z komentářů.

Agáta Hanychová od půlky léta randí s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem a rozhodla se toho využít v podobě společného pořadu.

Influencerka vymyslela reality show s názvem Agáta Jaromíra Soukupa, kterou hodlají s miliardářem od začátku září vysílat živě třikrát do týdne.

Na svůj pořad se dvojnásobná maminka náležitě připravuje a na Instagramu shromažďuje otázky sledujících na téma nevěra, které bude propírané v pilotním dílu chystané show. Místo aby se v komentářích hromadily dotazy, lidé Hanychové začali připomínat její divokou minulost.

Byla Agáta nevěrná?

Nevěra není pro Agátu Hanychovou žádným cizím pojmem, jelikož s ní má zřejmě osobní zkušenosti. V manželství s Jakubem Prachařem se na influencerku provalil románek s hokejistou Jiřím Tlustým, za kterým si údajně jezdila užívat do Ameriky.

Další úlet měla zažít jako vdaná paní s fotografem Dereckem Hardem a následně podruhé otěhotněla. Prachař si pak nebyl jistý, zda je dcera vůbec jeho a vyžadoval testy DNA. Veškeré nevěry Hanychová dodnes popírá.

Právě na tato fakta nejvíce naráží lidé v komentářích k novému pořadu. "Agáto, tohle bys nám měla poradit ty. Ty jsi byla několikrát nevěrná," pouští se komentující do Hanychové, která si tímto tématem pěkně naběhla. "Zajímalo by mě, kolikrát byla Aguš nevěrná manželovi Prachařovi, kolikrát byla nevěrná svým, v té době "nej partnerům", které za pár měsíců odkopla. Vyprávění na mnoho dílů," neberou si fanoušci servítky. Zda se bude nakonec v pořadu bavit Agáta o sobě nebo se raději osobním zážitkům vyhne obloukem, to se dozvíme již 5. 9. od 21:30 na TV Barrandov.