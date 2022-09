Hanychová má velké plány: Při poklesu sledovanosti svého pořadu udělá cokoliv

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se od 5. září budou čtyřikrát týdně objevovat na obrazovkách TV Barrandov v pořadu Agáta Jaromíra Soukupa. Podle miliardáře bude show trvat pouze do rozchodu. Pokud mu ale vztah s influencerkou vydrží a klesne sledovanost, chystá Agáta pro fanoušky vskutku nečekané překvápko.

Tak dlouho o tom fanoušci žertovali, až se z vtipu stala realita. V pondělí odstartoval na TV Barrandov nový pořad s názvem Agáta Jaromíra Soukupa, od kterého si hlavní aktéři slibují veliké věci.

"Řekla jsem hned od začátku, že jestli tenhle pořad bude a mám v něm účinkovat, pak se to musí jmenovat takhle, byla to moje podmínka, na které jsem si trvala. Já mám takový drsný humor a řekla jsem si, že když nás takhle lidé chtějí, pojďme jim to dát," prozradila Hanychová Blesku, proč se rozhodla svoji show takto pojmenovat.

Během tiskové konference Jaromír Soukup přiznal, že pokud by došlo na rozchod, zanikne i show s Hanychovou. O rozpadu vztahu ale dvojnásobná maminka nechce ani slyšet a už vymýšlí scénáře pro případ, že by jejich pořadu začala klesat sledovanost.

Pro sledovanost klidně do naha

"Až padne sledovanost, tak se svlékneme!" plánuje Agáta Hanychová, která pro nalákání diváků na svůj pořad v TV udělá prakticky cokoliv.

Mezi hvězdné hosty si do studia plánuje influencerka pozvat svou matku Veroniku Žilkovou, která vůči své dceři nešetří kritikou. "Ona mi řekla jen to, abych si procvičila pravidla českého pravopisu, tak si je čtu. Jinak já zkrátka mluvím tak, jak mluvím, a myslím, že je to pro mě přirozené a že i pro diváky to bude zajímavější, než kdybych mluvila spisovně. Jsou situace, kdy svou matku neposlechnu, a to je zrovna tohle, ale takových okamžiků je málo," svěřila se Agáta výše zmíněnému webu. Případných faux pas se Hanychová nebojí, prý se budou se Soukupem vzájemně hlídat.

"Dobré je, že tam budeme mluvit my dva, takže budeme vědět, co říct a co ne. Oba jsme docela inteligentní, takže si to budeme korigovat a nebojím se," uzavřela.

