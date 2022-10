Pořad v ohrožení: Hanychová prozradila co bude s Agátou Jaromíra Soukupa

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová vyděsila své nejbližší i fanoušky, když minulý týden skončila v nemocnici. Těhotná influencerka začala nečekaně krvácet a nyní musí trávit celé dny v posteli. Fanoušci TV Barrandov se tak možná nových dílů Agáty Jaromíra Soukupa jen tak nedočkají.

Agáta Hanychová se v poslední době příliš nešetřila a tělo jí nakonec vypovědělo službu. Influencerka dojížděla každý den na natáčení svého pořadu do TV Barrandov, a to i když onemocněla chřipkou. Místo, aby se doma vyležela, opět se hnala před kamery.

Hanychová se pak ozvala svým fanouškům na Instagramu z nemocničního lůžka a později přiznala, že je její miminko v nebezpečí a musí příští dny striktně ležet v posteli.

"Bylo toho na mě moc, Kryšpín byl na operaci, do toho jsem začala hodně točit. Neměla jsem zrovna odpočívací období, protože jsem na to nebyla z předchozích těhotenství zvyklá, že bych nemohla polevit ze svýho programu. S Kryšpínem jsem do sedmého měsíce boxovala, s Miou jsem taky dělala všechno. Ale asi je to věkem, že ty starší matky musí víc odpočívat. Moje tělo to přestalo zvládat a začala jsem krvácet," svěřila se budoucí trojnásobná maminka.

Jak to bude s pořadem

Jelikož má Agáta Hanychová aktuálně striktně klidový režim, návrat před kameru je zatím ve hvězdách. Vše záleží na tom, zda se její stav zlepší nebo bude muset kvůli dítěti co nejdéle ležet.

"My takhle z auta zdravíme všechny diváky našeho pořadu Agáty Jaromíra Soukupa a musíme vám říct jednu informaci. Asi jste si všimli, že médii proběhla informace, že musím odpočívat. Takže teď celý týden budou reprízy od čtyř a od pěti," ozvala se influencerka z auta cestou na kontrolu k lékaři, kam ji vezl její partner Jaromír Soukup.

"A nové díly, pokud bude všechno tak, jak bychom si představovali, tak budeme točit až příští týden," dodala Agáta, která pokud vše bude v pořádku, hodlá už za pár dní nastoupit zpět do role moderátorky. Fanoušci by se tak oblíbené show mohli dočkat již od příštího pondělí.

Hanychová musí v příštích dnech ležet