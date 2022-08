Agáta Jaromíra Soukupa: Hanychová a Soukup budou mít na Barrandově vlastní pořad

Zdroj: MAFRA PETR TOPIČ / iDNES.cz / Profimedia

Všichni o tom žertovali a vypadá to, že se vtip přeměnil v realitu. Agáta Hanychová chystá svůj pořad na TV Barrandov, kterou vlastní její partner Jaromír Soukup. Pilná influencerka se do televize vydala ihned po příletu z Marbelly a dokonce už založila své připravované reality show nový profil s názvem Agáta Jaromíra Soukupa.

Agáty Hanychové se od začátku vztahu s Jaromírem Soukupem všichni dotazují, kdy bude mít na TV Barrandov svůj pořad. Netrvalo to dlouho a podnikavá hvězda Instagramu skutečně vymyslela vlastní show.

Pořad se podle informací Sedmičky bude vysílat na televizi Barrandov každé pondělí, úterý a středy. V neděli se pak diváci mohou těšit na speciál.

"Když jsem na Instagramu viděla, jak obrovský zájem mají lidé o naše živá vysílání, tak jsme se shodli, že je to škoda jen pro Instagram. Jaromír přišel s tím, že by to bylo fajn i pro televizi a musím říct, že se na to strašně moc těším," těší se Hanychová. V nové reality show budou hrdličky prý řešit různá témata a během měsíce chtějí dokonce pořad vysílat naživo.

Jaromír je stejně nekorektní jako já

"Probereme různá témata, třeba rozdíly mezi mužem a ženou. Také nám diváci budou moct psát otázky a my jim budeme odpovídat. Zhruba za měsíc už pořad pojedeme živě, což bude dost náročné, ale o to víc zajímavé. Nehodláme se vyhýbat žádným tématům a jsem moc ráda, že vedle mě bude stát Jaromír, který je stejně nekorektní jako já," řekla Hanychová Sedmičce.

Pořad nebude mít žádný scénář a každý díl bude trochu jiný. "Točit budeme v ateliéru, který zařizujeme ve stylu obýváku spojeného s kuchyní, protože oba rádi vaříme. Občas si pozveme hosty, se kterými si třeba připravíme něco dobrého a u toho si budeme povídat. Už teď vím, že si určitě pozvu mámu," láká fanoušky dvojnásobná maminka.

Ačkoliv vysílat živě třikrát do týdne bude pro Agátu náročné, na novou zkušenost se velice těší. "Samozřejmě, že se bojím a mám před tím obrovský respekt. Na druhou stranu budu mít vedle sebe Jaromíra, který je na natáčecí maraton zvyklý, a určitě jeden druhého podržíme," dodala Hanychová. Pořad poběží ve 21:30, jelikož cílí na maminky s dětmi, které dříve nemají čas.

Hanychová a Soukup budou mít společný pořad