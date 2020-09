Agáta Prachařová vztah s ním neudržela: Co radí Jakub Prachař jiným chlapům?

Agáta Prachařová byla Jakubovou životní láskou. Udělal by pro ni cokoli. Potkali se, když jí bylo šestnáct a jemu od dva roky více. Na první dobrou se do Agáty zakoukal a začal boj o její srdce. Kdyby věděl, co všechno bude muset v manželství s ní řešit, možná by se tehdy tolik nesnažil.

„My jsme se znali už dřív, ale v Peci se do mě prý zamiloval. Já tam byla na táboře v šestnácti letech a on tam byl v osmnácti s kámošema a prý čekal celý den, než na něj přijde řada, abychom mohli spolu vyjet nahoru kotvou. Mně se taky líbil,“ přiznala Agáta pro iDnes.cz.