Napětí zase roste: Jakub Prachař se nedokáže smířit s chováním Agáty!

Po velkém mediálním rozruchu kolem krize se Agáta Prachařová i její manžel stáhli do ústraní a pokoušeli se ještě naposledy vztah slepit. To se ale nepodařilo, Jakub se totiž zakoukal do modelky Denisy Dvořákové!

Pro Prachařovou byla informace o manželově milence šokující, dozvěděla se o tom z bulváru, což ji hodně ranilo. Díky ne zrovna laskavému konci mají dodnes bývalí partneři napjatý vztah.

Agáta navíc udělala několik rozhodnutí, se kterými Jakub nesouhlasil a nemůže jí odpustit!