Schytává to ze všech stran! Agáta Prachařová zuřivě reaguje. Tohle si nezaslouží

Poslední rok Agáty Prachařové byl pro ni velmi psychicky náročný. Krize s manželem Jakubem Prachařem došla do bodu, kdy už nešlo vztah zachránit, Agáta ovšem do poslední chvilky dělala maximum a věřila, že se jí to povede.

Výsledkem marné snahy však bylo jen vyčerpání a bohužel to na situaci nic nezměnilo. Už vloni si fanoušci všimli, že dlouhé měsíce trvající starosti, se nepěkně podepsali na vzhledu Prachařové.

Vychrtlé tělo, kruhy pod očima, a viditelná vyčerpanost, takto působila Agáta v loňském roce. S novým milencem Zdeňkem Turkem se konečně vrátil Prachařové úsměv, přes to ale fanoušci tvrdí, že nevypadá zdravě!