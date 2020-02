Agáta Prachařová: Návrat k ex? Fanoušci jsou nadšení!

Ještě na začátku roku to vypadalo, že Agáta Prachařová konečně našla spřízněnou duši. Mladý makléř Zdeněk Turek působil seriózně a nikdo nepochyboval, že by z toho mohl být vztah!

Když dvojice posílala na Instagram zamilované fotografie z dovolené, vypadalo to na lásku na celý život. O to větší překvapení nastalo, když ihned po příjezdu do Čech Prachařová oznámila rozchod!

"Už se zdálo, že jsem našla štěstí u Zdeňka, on byl nesmírně hodný ke mně, i mým dvěma dětem, ale bohužel to nestačilo," šokovala Agáta, která nyní tráví dovolenou na horách se svým ex! Byl snad on důvodem rozpadu vztahu s Turkem?