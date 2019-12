Prachařová promluvila o dělení majetku s manželem: Máme to v sobě uzavřené

Agáta se nebála mluvit ani o tom, kdy konečně proběhne rozvod. Sama to ale úplně tak neví. „Teď řešíme, abychom to emocionálně ukončili, a teprve pak začneme řešit rozvod. Žádost o rozvod tak není podaná a teď je nám to dost jedno, kdy to bude. Neřešíme ani to, kdo zůstane v domě. Nikdo neví, jak to bude. Já i on to máme v sobě uzavřené a akorát řešíme tancování s Miou, a ne rozvodové papíry,“ dodala.