Turka od Agáty ženy zbožňují! Pečoval o mně nadstandardně, říká jedna z mnoha

Agáta Prachařová je až po uši zamilovaná do svého realitního makléře, se kterým nedávno odtajnila vztah. Zdeněk Turek je už na první pohled fešák a to se na něm modelce zřejmě líbí. Nutno podotknout, že Prachař není takový prvoplán, ale za to všichni vědí, že je s ním legrace. To o Turkovi se toho příliš neví. Jedno je ale jasné. Ženy po něm prahnou a dokazují to slovy.