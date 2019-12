Po rozpadu manželství střídá chlapy jako ponožky: Prachařová má zase nový objev

Zpočátku to vypadalo, že se jedná o osudovou lásku. Jakub Prachař poznal Agátu, tehdy ještě Hanychovou, v roce 1998 při natáčení reklamy na sušenky Disko. Dohromady se dali až o několik let později. Šuškalo se však, že už od začátku si Aguš užívá jinde. Předtím, než s Prachařem čekala dceru Miu, měla prý poměr s fotografem Matějem Dereckem Hardem. Modelka to však popírala. Pokud by to byla pravda, nebyla by to zřejmě jediná nevěra, které se dopustila.