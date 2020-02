Nebezpečně sama: Agátu Prachařovou život bez vztahu ukrutně trápí!

Po dvou dětech a ve věku Agáty Prachařové se nedá předpokládat, že by se dál uživila jako modelka, jako tomu bylo v minulosti. Proto vymýšlí, do jakého byznysu se vrhne tentokrát.

"Mám nějaké nabídky na moderování, musím se ohánět, nechci skončit za pultem," nechala se Prachařová slyšet nedávno. Obavy z budoucnosti nám potvrdila i její kamarádka.

"Tak jasně, je sama na dvě děti a má povolání, kdy nemá žádné finanční jistoty. Bojí se co bude, ale ona to zvládne," řekla nám exkluzivně pro Šíp známá Agáty, která si nepřála být uvedena. Podle ní by si měla rychle za Prachaře najít náhradu!