Poslední měsíce manželství Prachařových: Lži, podrazy a zákeřné chování!

Není tajemstvím, že krize probíhala v domácnosti Prachařových několik měsíců a nebyla zdaleka první. Za sedm let vztahu si dvojice párkrát sáhla na dno, vždy se jim ale podařilo nakonec manželství zachránit.

Na pohled definitivní tečka za vztahem měl být hercův odchod ze společné vily, Agáta se ale i potom snažila manžela ze všech sil udržet.

Společná dovolená, kde každý jel rádoby "sám," také nepomohla a po dalších týdnech se na Prachaře provalila milenka Denisa Dvořáková. To bylo pro Prachařovou doslova studená sprcha, jelikož se o celé aféře dozvěděla z tisku, ne od Jakuba! To ale nebylo zdaleka vše, co musela Agáta snést, časopis Časproženy.cz popsal, jaké hrůzy se děly předtím!