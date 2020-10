Nový kluk s ní dělá divy: Prachařová se kvůli lásce mění od hlavy až k patě

Agáta Prachařová dlouho nemohla narazit na toho pravého, než potkala filmového producenta Tomáše Sobolu. S tím chce zřejmě vydržet na věky věků, protože dělá, co mu na očích vidí. Naposledy sundala umělé pačesy a obarvila se na blonďato.

Agáta Prachařová se nedávno rozvedla. S Jakubem Prachařem byli však už nějaký čas od sebe, a tak modelka randila jako šílená. Zatímco Prachař chodil po téměř celou dobu s Denisou Dvořákovou, Agáta to střídala.

Nejprve si vyhlédla pohledného surfaře v Izraeli, posléze realitního makléře Zdeňka Turka, se kterým celá zamilovaná odjela na dovolenou a dále chodila s fotografem Markem Niessnerem a teď? Teď pozici jejího pana božského zaujímá filmový producent Tomáš Sobola.

Agáta je zřejmě opět zamilovaná, protože se kvůli němu mění od hlavy až k patě. Nejprve se prakticky přestala malovat a u snímků ze snové dovolené psala, že její kluk jí schoval šminky. Je tedy jasné, že Tomáš preferuje přirozené ženy.

Tomáš miluje přirozenost, a tak se mu Agáta mění před očima

Posléze sundala umělé drápky a aby toho nebylo málo, nechala si odstranit i napletené vlasy. Změnu svého já završila obarvením na blonďato. „Že vás to tak rozhodí. Snad víc než mě. A to jsem zpět blonďatá po dvaceti letech? Mě to baví,“ napsala modelka na sociální síti.

Možná, že je to opravdu ten pravý, když se kvůli němu mění a nutno říci, že jí to opravdu sluší. Její proměnu i novou lásku si nemůžou vynachválit také fanoušci. „Ten mužskej vypadá jako správný chlap! Věřím, že nezklame a že je konečně ten top,“ napsala k jednomu snímku Agáty příznivkyně.

Novou lásku potkala ještě před rozvodem

„Je vidět, že jsi konečně šťastná a dovču si užij, zasloužíš si,“ vzkazují jí u fotky z dovolené. Byť má dceru Miu s Jakubem Prachařem a staršího Kryšpína s Mirkem Dopitou, dosud se neusadila. Přitom Prachař se jí líbil odjakživa a stejně jejich manželství ztroskotalo.

„Sluší mi to víc jako svobodné? Nevím. Jedna etapa skončila a život jde dál. Svatba bývá zábavnější, ale rozvod zase rychlejší. No nic, teď jsem rozvedená milfka,“ napsala Prachařová na Instagram s tím, že už je oficiálně rozvedená.

„Šťastnější výraz bych těžko hledal. Štěstí je krásná věc,“ zveřejnil u fotky s advokátem Romanem Jelínkem Prachař. Ani jeden z exmanželů neprozradil, na čem se vlastně dohodli. Jisté ale je, že jejich vztah není už nikterak vyhrocený. Jsou to přece dospělí a rozumní lidé.