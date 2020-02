Žít se starším mužem? Al Pacina opustila mladá přítelkyně. Pak ho ponížila!

Rčení, že láska kvete v každém věku, jistě platí, ale jen pro Al Pacina. Pro jeho protějšky to tak jasné není. Když se před dvěma lety seznámil s izraelskou herečkou Meital Dohan, myslel si, že je to láska ne celý život. Tedy na celý jeho život, což je v případě hollywoodského herce tak deset až patnáct let. Herečka v to jistě také doufala.

V případě jeho smrti by ji pravděpodobně nenechal nezajištěnou. Dřív než se tak stalo, mu ale frnkla pryč. O tom, zda jen v tom někdo třetí, můžeme jen spekulovat. Nebylo by ale divu, vzhledem k tomu, co pak kráska napráskala zahraničním médiím. Lichotkami postaršího pána opravdu nezahrnula. Teď aby Al Pacino lezl kanálama.