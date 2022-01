Alagič a Plačková rozněžnily fanoušky: Společnou fotkou se snaží šířit lásku

Zdroj: Profimedia

Od doby, kdy byla Zuzana Plačková zadržena a obviněna z výroby a distribuce drog, uplynulo již několik měsíců. Kauza však stále není uzavřená a stíhání Plačkové a dalších probíhá na svobodě. Moderátorka Jasmina Alagič je však dle všeho přesvědčená o tom, že její kamarádka nemá s trestným činem nic společného. Před pár dny se s ní totiž pustila do další spolupráce.

V září loňského roku otřásla Českem a Slovenskem obrovská kauza. Populární influencerka Zuzana Plačková byla totiž společně se svým manželem a několika dalšími lidmi obviněna z výroby a distribuce drog a strávila několik hodin v cele předběžného zadržení. Přestože od začátku jakoukoliv vinu odmítala, trestní stíhání stále pokračuje. I když tedy nyní probíhá na svobodě. Plačková si dle všeho z ničeho starosti nedělá a její život vypadá prakticky stejně jako předtím. Své fanoušky zásobuje fotkami, udržuje v chodu svůj byznys, jezdí na exotické dovolené, a dokonce navazuje další spolupráce. Naposledy s moderátorkou Jasminou Alagič.

Přející člověk, který rád pomáhá

Když se poprvé objevily zprávy o zadržení Zuzany Plačkové, na internetu se strhla mela a několik dní nikdo nemluvil snad o ničem jiném. Fanoušci moderátorky Jasminy Alagič moc dobře věděli, že s Plačkovou manželka Patrika Rytmuse Vrbovského dlouhodobě spolupracuje a že je kromě práce dost možná pojí i přátelství. Dožadovali se proto od Alagič nějakého vyjádření. Ta ale na Plačkovou nemohla říct křivého slova.

„Já jsem Zuzku za těch pár schůzek poznala jako člověka, který je strašně přející, který pomáhá lidem. O tom ani nevíte. Ani já jsem to nevěděla. To mi neřekla ona, dozvěděla jsem se to od milionu jiných lidí. Poznala jsem ji jako velmi férového člověka,” nechala se Alagič slyšet v reakčním videu a dodala, že jí nepřísluší kohokoliv soudit. A jak se zdá, svůj postoj si moderátorka zachovala dodnes. Jasmina Alagič totiž ctí presumpci neviny a podle všeho nemá potřebu s Plačkovou zpřetrhat nejrůznější vazby, dokud by se případně skutečně neprokázalo, že se trestné činnosti dopouštěla.

Nová spolupráce

O tom ostatně svědčí i fakt, že Jasmina Alagič se Zuzanou Plačkovou před pár dny rozjela další spolupráci. Několik týdnů před svátkem svatého Valentýna odhalily společně novou kolekci oblečení s příznačným motivem. „Na světě chceme víc lásky. Pro všechny, stále a nejen na Valentýna. Miluji symbol lásky, proto když se mě Zuzka zeptala, jaké komplety vytvoříme, volba byla okamžitě jasná,” napsala Alagič k fotce s Plačkovou, na které jsou obě navlečené do legín a topu stejné barvy a s motivem červených srdcí. Ohlasy fanoušků jsou velmi pozitivní, a tak už je i teď jasné, že se po novém oblečení jen zapráší. Vypadá to, že se Zuzana Plačková skandálem nenechala zlomit.