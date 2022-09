Alain Delon a Romy Schneider: On podváděl, ona se chtěla zabít, ničila je vášeň

Zdroj: Profimedia

Tihle dva patřili k nejkrásnějším párům. On sexy svůdník, ona krásná a noblesní dáma, prostě dva protiklady, přesto mezi nimi přeskočila jiskra, která vyústila až v bouřlivý vztah. Romy Alaina nenáviděla, milovala i trpěla kvůli jeho záletům.

Láska jak z filmového plátna. Dva krásní mladí lidé se do sebe zamilovali a mohli si žít pohádkovým životem. Bohužel by ale nesměl být Alain Delon proutník, který zlomil Romy Schneider srdce.

Milovaly ho zástupy krásných žen, ale i přesto se sexsymbol doby Alain Delon zakoukal do slavné herečky Romy Schneider. Nešlo však, stejně jako u jiných žen, kterým Delon lámal srdce na počkání, o pravou lásku, tak i ona skončila opuštěná a nešťastná.

Delon byl bouřlivákem už odmalička, šestkrát ho vyhodili ze školy a nenapravila ho ani vojenská služba. Začínal jako vrátný i prodavač, než si ho na festivalu v Cannes, kam doprovázel jednu ze svých milenek, všimli a on začal dostávat filmové nabídky.

První setkání s Delonem nedopadlo dobře, skončilo hádkou

Jedna ho přivedla právě k Romy Schneider. Měli spolu natáčet romantický film Kristýna. Romy se na roli velmi těšila, chtěla se totiž zbavit nálepky princezny Sissi, kterou hrála ve třech filmech. Bohužel však první setkání s Delonem nedopadlo dobře, sebevědomý herec na ni čekal s kyticí bílých růží, což jí přišlo nevhodné. Nazvala ho tedy nevychovaným hrubiánem a on ji zase hloupou husičkou. Celé natáčení si nemohli přijít na jméno a zamilovanost ve filmu jen předstírali.

Po natáčení spolu jeli film představit na filmový festival do Bruselu, kdy spolu začali poprvé flirtovat. Herečka se pak do kolegy zamilovala a přestěhovala se za ním do Paříže. Z toho však nebyla nadšena její matka, která si přála, aby byl vztah tedy oficiální. Romy a Alain se tak v březnu 1959 zasnoubili.

Bohužel se mezi nimi začaly objevovat rozepře. Romy byla trochu slavnější, s čímž se Delon nemohl smířit. Stále tedy svou partnerku ponižoval, aby si zvedl své ego. Říkal jí, že je maloměšťačka a vysmíval se jí, že s ní rodinu nikdy mít nebude. Rozhodně neměl v úmyslu strávit celý život jen s ní.

Romy Schneider a Alain Delon při natáčení filmu BazénZdroj: Profimedia

Romy Delonovi odpustila spoustu nevěr, než ji definitivně opustil

Podváděl ji neustále a Romy mu to vždy odpustila. Byla do něj beznadějně zamilovaná. Alain byl ale čím dál odtažitější a hledal na své snoubence chyby. Prý měla dvě tváře. Jednu křehkou a bezbrannou, kterou miloval a druhou, kdy se chovala jako slušná počestná německá hospodyňka, což nesnášel.

Vztah trval pět let, než ji Delon definitivně opustil. Romy odjela natáčet do Hollywoodu a v novinách viděla fotku, na které seděla jejímu snoubenci cizí blondýna na klíně. Delon se do ní zakoukal a později si ji dokonce vzal. Romy opustil tak, že jí po návratu z natáčení čekal doma pugét černých růží a vzkaz, že jí její životní láska dává svobodu.

Romy se zhroutila a pokusila se o sebevraždu. Několikrát se pak vdala, ale poté, co ji provázela v životě jedna tragédie za druhou, zradilo ji srdce a zemřela v pouhých třiačtyřiceti letech.

Zdroje: Vogue, Anabelmagazine