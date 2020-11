I Alain Delon stárne! Takhle vypadá rebel modrýma očima dnes

Jako malý byl vyloučen ze školy, později strávil jedenáct měsíců ve vězení za nedodržování disciplíny u námořní pěchoty. Alain Delon je prostě rebel a tisíce žen po celém světě ho zbožňují pro jeho pronikavě modré oči. Podívejte se do naší galerie, jak tenhle fešák vypadal jako mladý a jak vypadá teď.

Alain Delon je francouzský herec, který už desítky let láme srdce ženám. Slavným se totiž stal už ve třiadvaceti letech, kdy se stal hvězdou filmového plátna. S prvním filmem Když se do něčeho plete žena debutoval v roce 1957. Už o rok později se objevil po boku herečky Romy Schneider ve filmu Kristýna. Velmi kladně byl hodnocen film Rocco a jeho bratři, kde Delona vychvalovala kritika až do nebes.

Alain Delon si zkusil i divadlo, ve filmu ale zářil víc

Právě za tento počin dostal Delon zvláštní cenu poroty na festivalu v Benátkách v roce 1961. Další cena přišla záhy na festivalu v Cannes za film Zatmění od režiséra Michelangela Antonioniho. Zkušenosti má Delon i s divadlem. Poprvé si na jeviště stoupl v Paříži ve hře Jaká škoda, že ona je kurtizána. Ve filmu ale vynikal víc. Za snímek Melodie podzemí dostal Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film.

Mezi známé filmy patří třeba ještě Muži na zabití nebo Povídka o policajtovi. S přibývajícím věkem jeho počiny kritika hodnotila nevalně. Totálním propadákem byl třeba snímek Poloviční šance, kde hrál se Jeanem Paulem Belmondem. S tím má jedno společné. Oba jsou rebelové tělem i duší. Delon byl v minulosti dokonce ve vězení.

Téměř rok strávil ve vězení

Pocházel z rozvrácených poměrů a po kariéře herce nijak neprahl. Ještě jako chlapec nastoupil do římskokatolické internátní školy. Později byl pro špatné chování vyloučen a začal pracovat v řeznictví svého nevlastního otce. Po třech letech byl odveden k francouzskému námořnictvu a v letech 1953-1954 sloužil u námořní pěchoty. Pro porušování disciplíny pak strávil 11 měsíců ve vězení.

Nakonec byl z armády propuštěn a zcela bez peněz doslova živořil. Byl ochotný přijmout jakoukoli práci. Svého času pracoval jako číšník, vrátný nebo úředník. Tohle všechno předcházelo tomu, než se stal hvězdou a začal randit s kráskami jako Romy Schneider, Nathalií Barthélémy nebo Rosalií Van Breemen. Zatímco s Romy došlo jen na zasnoubení, ostatní dvě zmíněné ženy si Delon vzal. Žádný vztah mu ale opravdu nikdy nevyšel.