Alec Baldwin s manželkou přivítali šesté miminko: Odnosila ho náhradní matka

Dvaašedesátiletý herec Alec Baldwin se pořádně činí a zřejmě si nechce užívat klidu ani v pokročilém věku. Se svou manželkou Hilaria Baldwin totiž přivítali na svě v pořadí již šestého společného potomka, dceru Luciu. Ta se narodila jen šest měsíců po narození dosud posledního syna Eduarda. Dceru jim totiž na svět přivedla náhradní matka.

Mají doslova plný dům, přesto zatoužili ještě po jednom dítěti. Manželé Alec a Hilaria Baldwinovi společně vychovávali šest dětí, herec má přitom ještě dceru Ireland z předchozího manželství s Kim Basinger. Na stará kolena se však rozhodl pořídit si ještě jednoho potomka. Toho jim odnosila náhradní matka.

Dva potraty a možný strach

Poté, co se rodičům narodil dnes již dvouletý syn Romeo, se Alec a Hilaria pokoušeli o miminko hned několikrát. Ovšem známá instruktorka jógy dvakrát za sebou podle Us Weekly o plod přišla. Zprávu o úmrtí nenarozeného miminka sdílela v dubnu 2019, zanedlouho na to se jí však podařilo znovu otěhotnět. I tentokrát však radost vystřídal smutek a beznaděj.

„S velkým smutkem oznamujeme, že jsme se dnes dozvěděli, že naše miminko zemřelo ve svých čtyřech měsících,” napsala na sociální síť Hilaria v září 2019. „Chceme také, abyste věděli, že i když v současné době nejsme v pořádku, tak zase budeme. Řekla jsem dceři Carmen, že miminko nakonec nepřijde, ale budeme se velmi snažit, abychom jí mohli dát malou sestřičku někdy jindy,” pokračovala ještě ve smutném příspěvku.

Následně se Hilarii skutečně podařilo znovu otěhotnět, přičemž tentokrát vše dopadlo na jedničku a dvojici se narodil chlapeček Eduard. Rodiče ovšem toužili ještě po holčičce. Není zcela jasné, proč se rozhodli využít služeb náhradní matky, ale je velmi pravděpodobné, že za tím stály dva potraty z minulosti. Náhradní matka tak nyní přivedla na svět vytouženou holčičku.

„Itálie” doma rozhodně není

Přestože se může zdát, že je péče o šest dětí nesmírně náročná, celebrity mají vždy po ruce chůvy, které jim s ratolestmi vždy rády pomohou. I dvaašedesátiletý tatínek Alec Baldwin si může čas od času ulevit. „Děťátko spí v pokoji, takže Aleca nijak neruším, když chodím miminko nakrmit nebo uspat. Nikdy jsem po něm ani nechtěla, aby něco sám dělal,” nechala se Hilaria slyšet pro Us Weekly.

„Vždy ráno sejdu dolů, nakrmím psy, udělám si kávu a nechám Aleca, aby Luciu choval zhruba sedm minut, než začne křičet, protože si uvědomí, že jsem moc daleko,” pokračovala ještě Hilaria, jak vypadají jejich typická rána.