Alec Baldwin prý nezmáčkl spoušť, za smrt kameramanky vinu odmítá

Alec Baldwin v novém rozhovoru, který ve čtvrtek odvysílala televize ABC, sdělil, že nezmáčkl spoušť na zbrani, kterou držel při natáčení filmu Rust. Střela usmrtila kameramanku Halynu Hutchins, známý herec ale vinu na smrti kolegyně odmítá.

Alec Baldwin nedávno během natáčení filmu Rust neúmyslně zastřelil kameramanku Halynu Hutchins. O traumatické události se rozhodl herec poprvé promluvit v rozhovoru pro televizi ABC.

Baldwin mimo jiné prohlásil, že se za smrt své kolegyně necítí zodpovědný a domnívá se, že nebude trestně stíhán, jelikož není jasné, jak se ostrý náboj do pistole vůbec dostal.

"Nezmáčkl jsem spoušť. Nikdy bych nenamířil zbraň proti někomu a nezmáčknul spoušť. Nikdy," sdělil herec, který ve snímku hrál hlavní roli a zároveň byl jeho producentem.

Baldwin si myslel, že má jeho kolegyně infarkt

"Mám pocit, že někdo je zodpovědný za to, co se stalo, ale vím, že to nejsem já. Zabil bych se, pokud bych se domníval, že za to jsem zodpovědný, a to neříkám lehkomyslně," řekl herec v rozhovoru s moderátorem Georgem Stephanopoulosem.

Během emotivního interview Alec Baldwin několikrát propukl v pláč. Opakovaně navíc upozornil na to, že vyšetřovatelům stále uniká viník celé tragédie. "Zbývá vyřešit jen jednu otázku, a to odkud se vzala ta ostrá nábojnice," tvrdí zhroucený herec.

Baldwin navíc dodal, že mu Hutchins sama řekla, ať zbraň namíří směrem na její rameno, kvůli jednomu ze záběrů. Moderátor na to odvětil, že podle názoru řady lidí by člověk při natáčení neměl nikdy mířit na nikoho zbraní. "Ledaže by ten někdo byl kameramankou, která mi říká, kam mám mířit zbraní kvůli úhlu jejího záběru," odpověděl pohotově Baldwin. Herec se údajně ještě několik hodin po incidentu domníval, že jeho kamarádka utrpěla infarkt po vypálení slepé nábojnice. O tom, že ji zabil, se dozvěděl až ve chvíli, kdy ho přijela vyslechnout policie. "Představa, že někdo dal do zbraně ostrý náboj, pro mě byla mimo realitu," svěřil se hollywoodský herec.

Šlo o sabotáž? Baldwin zvažuje konec kariéry

Dva členové ze štábu již podali proti Alecu Baldwinovi civilní žalobu a obvinění čelí i další lidé z produkce za nedbalost na pracovišti. Vyšetřovatelé se v kauze soustředí také na Hannu Gutierezz-Reed, která byla zbrojířkou na natáčení a měla na starosti zbraně i jejich bezpečnost. Její právník ale tvrdí, že ona ostrý náboj do zbraně nedala a dle jejich názoru šlo dokonce o sabotáž.

Advokát také prohlásil, že někdo manipuloval s místem činu před příjezdem policie s cílem dostat jeho klientku neprávem za mříže.

Alec Baldwin si postěžoval, že je od tragické nehody psychicky na dně a špatně spí. Herec dokonce nevyloučil, že by incident mohl způsobit konec jeho kariéry. "Mohlo by být," odpověděl moderátorovi a dodal, že ačkoliv má nasmlouvané pracovní nabídky, uvažuje o tom, že je odřekne. "Řekl jsem si: Chce se mi po tomhle nějak moc pracovat?"

Trestního stíhání se ale prý hollywoodská hvězda nebojí. "Lidé, kteří o tom něco vědí, mi řekli, že je velmi nepravděpodobné, že bych byl obviněn z čehokoliv trestného," uzavřel.

