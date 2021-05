Mně nikdo svobodu nevezme: Herečka Alena Antalová má na opatření jasný názor

Oblíbená televizní a divadelní herečka Alena Antalová se do diváckého povědomí zapsala hlavně rolí v úspěšném seriálu Pojišťovna štěstí. Alena se následně začala věnovat převážně práci v divadle, o kterou však bohužel kvůli pandemii přišla. Jak současnou situaci zvládá a co si myslí o různých opatřeních?

Pandemie koronaviru není snadná pro nikoho. O hercích bylo hodně slyšet v souvislosti s tím, že byla uzavřena divadla a oni tak přišli o práci. Herečka Alena Antalová ovšem situaci nevidí tak horkou, jak se možná může zdát. Uzavření divadel totiž plně respektuje a vše zvládá, jak se jen dá. Včetně domácí výuky svých dětí.

Nejhorší je odloučení od prarodičů

Z divadelních prken se tak musela herečka přesunou domů, kde se plně chopila role ženy v domácnosti. Kromě toho pochopitelně dbá o to, aby se jejím čtyřem dětem dostalo kvalitního vzdělání v době, kdy jsou odkázány na distanční výuku. „Jsem paní učitelkou, protože mám čtyři děti. Ale už to zvládám líp než na jaře, protože to máme už trochu nacvičené, takže jsme sehranější. Děti jsou takové samostatnější,” nechala se herečka slyšet v listopadu loňského roku pro server Život v Česku.

„Nejhorší na tom je, že jsme odloučení od babičky a dědečka, kteří jsou v Bratislavě, to asi snášíme nejhůř. Jinak jsme v pořádku a zvládáme to dobře,” dodala ještě.

Svobodu jí nikdo nevezme

Představitelka Anny Jánské-Krausové z Pojišťovny štěstí naprosto respektuje všechno vládní opatření proti šíření koronaviru a rozhodně je nebere jako krádež svobody. „Mně nikdo svobodu nevezme. Mně ani rouška svobodu nevezme. Nikdo nemá takovou moc. Pokud mají odborníci pocit, já pevně věřím, že to jsou odborníci, že tím pomůžu, tak si to klidně nasadím,” řekla herečka otevřeně.

„Pevně věřím, že lidé, kteří v tom sedí od rána do večera a sledují situaci po celém světě, nejnovější vědecké výzkumy, vědí, co dělají. Mnohým mým kolegům to v jejich očích bere svobodu a omezuje je to, ale já současná nařízení prostě respektuju a beru, jak jsou,” dodala ještě. Alena Antalová se zkrátka nebojí říct svůj názor, z něhož by si spousta lidí mohla vzít příklad.

