Rok jsem byla v háji a nemohla mezi lidi: Alena Doláková o znásilnění

Alenu Dolákovou asi nejvíce proslavila role zlé Holeny v pohádce Tři bratři. Herečka nedávno poprvé promluvila o hrůzném zážitku, který kdysi prožila. Blízký člověk ji totiž proti její vůli znásilnil. A protože bez odborné pomoci by se mladá umělkyně neobešla, už před dvěma lety vyhledala psychoterapeutku, ke které teď pravidelně dochází.

Až po několika letech mladá herečka veřejně přiznala, že byla sexuálně zneužita. Doláková si přitom prý dlouhou dobu ani neuvědomovala, že šlo o znásilnění. „Stalo se to před pár lety. Na nějakou dobu jsem tu zkušenost pak úplně vytěsnila. Trvalo to asi osm měsíců,“ řekla v pořadu Prostor X.

Nemohla jsem spát a trápily mě úzkosti

Několik měsíců po trýznivé zkušenosti proto herečka hodně pracovala, vstávala brzo a byla mnohem aktivnější než dříve. „Psychika to chtěla převálcovat. Pak se to ve mně ale začalo otevírat. Nejdřív jsem byla rok úplně v háji. Bála jsem se chodit mezi lidi, nemohla jsem spát a trápily mě úzkosti," popsala Alena.

„Zlom přišel až ve chvíli, kdy se začalo v médiích mluvit o hnutí #metoo a Harvey Weinsteinovi," připomněla Doláková kauzu, v níž americké umělkyně po mnoha letech obvinily filmového producenta z dávných sexuálních útoků. Kromě toho herečka zjistila, že její tehdejší přítel se v dětství také stal obětí sexuálního násilí. „Psal o tom scénář, bavili jsme se o tom. Na svůj zážitek si vzpomněl až v době, kdy mu bylo dvacet let," doplnila začínající scénáristka.

Herečka, která během pandemie napsala knížku Anna z Hollywoodu a brzy na karlovarském festivalu uvede nový film Zrcadla ve tmě, později vyhledala odbornou pomoc. „Terapie mi pomohla v tom, že jsem o svých zkušenostech mluvila nahlas, poprvé to ale nebyl blízký člověk. Byla to profesionální péče, kterou můžu doporučit každému," uvedla Doláková.

Nejvíce mi pomohla psychoterapie

Podle jejích slov je terapie pořád považována za sprosté slovo a mnoho lidí má strach, že by se na ně ostatní dívali skrz prsty, kdyby se k tomu přiznali. „Je to paradoxní. Protože rozhodnout se chodit na psychoterapii bylo jedno z nejpřínosnějších rozhodnutí v mém životě," řekla herečka pro iDNES.

Ve společnosti podle Dolákové pořád existuje mýtus, že ženu nejčastěji znásilní cizí muž, který ji přepadne někde v parku. „Tak to ale z devadesáti procent není, většinou je to někdo, koho znáte a věříte mu," uvedla v rozhovoru Alena. Ta se po drastickém zážitku na policii neobrátila, protože by ani neměla žádné důkazy. O potrestání násilníka herečce prý ani nejde, spíše by se chtěla s traumatizující zkušeností sama vyrovant. „Myslím, že to úplně vyřešené nemám, není mi teď příjemně, když o tom mluvím," řekla během rozhovoru s Čestmírem Strakatým v pořadu Prostor X.

Doláková ale doufá, že když se bude o tématu hovořit, pomůže to dalším obětem sexuálního násilí „Hodně žen zažilo ´sex v šedé zóně´, při kterém není úplně jednoduché zjistit, jestli šlo o nucení nebo manipulaci ze strany partnera," myslí si herečka. Naráží tak na situace, v nichž se lidé bojí odmítnout sex v manželství nebo vztahu. Alena by přesto chtěla všechny ženy, které se potýkají s podobnými problémy, povzbudit a vzkázat, že v obtížné situaci rozhodně nejsou samy.

Na křtu hereččiny knihy Anna z Hollywoodu se vybralo 200 tisíc, které Alena Doláková věnovala organizaci Konsent. Ta bojuje proti sexuálnímu násilí.