Alena Mihulová o coming outu své dcery: Okolí to naznačovalo, já byla poserka

Zdroj: Profimedia

Oblíbená česká herečka Alena Mihulová zářila ve snímcích jako je legendární film Sestřičky nebo Bába z ledu. V posledních letech se často vyjadřuje hlasitě k podpoře LGBT komunity hlavně díky tomu, že její dcera veřejně přiznala svou lesbickou orientaci.

I samotná Alena si prošla velmi netradičním vztahem. Populární herečka sice žila s mužem, ale ten byl od ní o jedenačtyřicet let starší. Tehdy mladičká herečka tak musela svým rodičům oznámit zprávu, se kterou tak úplně nepočítali. S režisérem Karlem Kachyňou nakonec zplodila dceru Karolínu.

Pyšná matka

Karolína dostala do vínku opravdu naděleno. Alena se v rozhovoru pro pořad Na kafeečko svěřila s tím, že je na dceru neuvěřitelně pyšná. "Studovala v Praze na gymnáziu Jana Palacha. Ve třetím ročníku odjela studovat do Brightonu na nejlepší střední umělecké škole. Studovala tam drama, fotografii a anglickou literaturu. A to všechno v angličtině. Ona je fakt dobrá," pochlubila se.

Podobný osud

Alena se rozpovídala také o tom, že i ona si prošla složitým přiznáním. "Má můj obdiv, protože člověku ubližuje žít v utajování a co si budeme povídat, v podstatě ve lži. Já jsem deset let tajila vztah s mým mužem, kvůli tomu, že byl o tolik let starší a protože jsem byla poserka, která se bála, že neunese reakce lidí. Karolínu jsem obdivovala, protože se jako mlaďounká holka rozhodla a že ve chvíli, kdy to zjistila definitivně, se rozhodla v té lži nežít."

I když byla Alena z přiznání dcery překvapená, okolí jí naznačovalo už delší dobu, že je s Karolínou něco jinak. "Ta moje holčička myslela, že to snad i vím nebo, že to dlouho tuším. A já jsem říkala: Ne, já jsem to nevěděla. Na rozdíl od některých lidí, kteří mi naznačovali, už když jsi byla malá, že si hraješ raději s traktorem, než s panenkou… Že si hrála s autíčky, se zvířátky na farmu a atd."

Emotivní rozhovor

Držitelka Českého lva na emotivní konverzaci, ve které se jí milovaná dcera přiznala ke své orientaci, nejspíše nikdy nezapomene. "Řekla mi to a odešla do školy. Třásla se jí bradička, že mi bude sdělovat něco, co mě může ranit. Řekla mi, že se bojí, že to pro mě bude zklamání. Já jsem říkala: A tohle má být zklamání? Ty kradeš? Lžeš někomu? Napadla jsi fyzicky někoho? Tohle pro mě není žádné zklamání. Já tě nebudu milovat o nic míň, než předtím. Ona odešla a já jsem se rozplakala." Poté, co se dcera vrátila ze školy, si Alena neodpustila otázku, která jí proletěla pochopitelně hlavou. Karolíny se zeptala na to, jestli někdy bude mít děti. "Řekla mi: Mami, ale já chci rodinu a děti. Takže jsem si říkala: Fajn, nic se nezměnilo."