Těhotná Šeredová klofla dědice automobilky: Z jeho jmění se vám protočí panenky

Alena Šeredová dávno překonala nevěru svého exmanžela Gianluigiho Buffona a už několik let randí s miliardářem a dědicem automobilky Alessandrem Nasim. Právě s tím nyní čeká už svého třetího potomka. Promyslela to dobře, jelikož miminko se narodí do nevídaného luxusu.