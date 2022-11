Alena Vránová se vrátila z LDN rovnou do práce! Herečka má energie na rozdávání

Zdroj: Profimedia

Pyšná princezna Alena Vránová se vrátila z LDN domů. V rehabilitačním ústavu Malvazinky byla s ošklivým úrazem nohy. Zranění si herečka způsobila sama ve svém bytě drobnou nepozorností.

Zdravotní problémy Vránovou trápí už od roku 2010, kdy podstoupila endoprotézu kyčle. V té době ovšem nečekala, co se jí stane v roce 2012. Tehdy si chtěla užít odpočinku, šla na balkon, zakopla o práh a zlomila si naráz obě ruce v zápěstí.

Osudný byt

Oblíbená herečka žije už deset let v Rezidenci Korunní na pražských Vinohradech. V bydlišti má zařízený veškerý komfort. Má zajištěnou donášku nákupů a čas od času přijde i ošetřovatelka. „Pro paní Vránovou je tenhle krásný byt prokletý. Nadělila si ho před deseti lety ke svým osmdesátinám, kochala se balkonem, zakopla o práh a zlomila si zápěstí u obou rukou. Srostlo to špatně, tak jí to museli znovu zlámat,“ prozradil deníku Aha! jeden ze sousedů Vránové.

Práce ji naplňuje

Devadesátiletá herečka se hned po návratu z LDN vrhla na práci. Svůj hlas propůjčila životopisu Agathy Christie. „Práce mě drží při životě,“ prozradila pro deník Blesk. Vránovou navštěvuje pravidelně i její vnučka Tereza Nyass. Ta jí dokonce nabídla, ať se k ní a její rodině přestěhuje. Alena tuto nabídku ovšem odmítla se slovy, že je soběstačná a potřebuje také klid.