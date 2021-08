Aleš Brichta musí poslouchat manželku: Došla jí trpělivost s jeho závislostí

Rocker Aleš Brichta kvůli nezdravému životnému stylu prodělal sérii mozkových mrtviček. Závislost na cigaretách si vybrala svou daň v podobě špatné průchodnosti cév a hudebník tak musel podstoupit operaci. Jenže ani po zotavení se nehodlal nikotinu vzdát, čímž začaly vznikat rozepře mezi ním a jeho manželkou Joannou. Ona nemá pochopení pro jeho hazard se životem, on zase s jejím přehnaným hubnutím.

Aleš Brichta je zkrátka rockerem tělem i duší. Bujaré večírky si však postupem času začaly vybírat svou daň. Nejvíce jeho tělu však škodilo kouření, kterému hudebník holduje více než třicet let. Nejvíce se důsledky nezdravého životního stylu začaly objevovat v roce 2017. „Zaprvé mi zjistili, že mám špatnou průchodnost cév, takže se mi ucpávaly. A díky tomu jsem měl několik mozkových příhod, takže si na sebe musím dávat bacha,” nechal se Brichta podle Blesku před lety slyšet v jednom z rozhovorů. Jenže jak se zdálo, cigaret se vzdát nechtěl. A jeho manželce teď došla trpělivost.

Cigarety na příděl

Vzdát se závislosti po více než třiceti letech rozhodně není nic jednoduchého. Kdekdo by si však pomyslel, že špatné zdraví bude dostatečnou motivací. O úplném vzdání se nikotinu ale Brichta nechtěl ani slyšet. Jeho manželka Joanna ale jednala rázně. „Dávám mu jednu krabičku na den a musí s tím vydržet. Nedovolím mu víc. A je teda pěkně naštvaný,” řekla Joanna.

Jedna krabička na den ale Brichtovi rozhodně nestačí. Sám byl zvyklý kouřit až stovku cigaret za den! S manželkou ale diskutovat nemůže. „Co mám dělat? Přistoupil jsem na nějaká pravidla. Občas se z toho snažím vykecat, bohužel to ale většinou k ničemu není,” řekl hudebník smířeně.

Manželka mu leze na nervy

Zatímco Joanně vadí Brichtova závislost na nikotinu, rocker nemá pochopení pro hubnutí, do něhož se jeho životní láska pustila. „Zbláznila se a hodně se angažuje v ketodietě. Zhubla, je to naprd, začíná chrastit a mně to leze na nervy. Dokonce vymýšlí nějaké recepty, uveřejňuje je a má s nimi úspěch. Ale je to její věc,” vyjádřil se Brichta k hubnoucímu programu své manželky v rozhovoru pro iDNES.

