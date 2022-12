Aleš Cibulka a Michal Jagelka: Kvůli hrůznému zážitku zrušili tradiční Vánoce

Zdroj: Profimedia

Předvánoční nebo dokonce vánoční bordel u nich rozhodně nenajdete. Známá klučičí dvojka, kterou už dvaadvacet let tvoří všeumělové, tedy moderátorsko-herecko-spisovatelsko-publicistický pár Aleš Cibulka a Michal Jagelka si, jak oba svorně tvrdí, na čistotu a pořádek ve svém mezonetovém bytě v Libni hodně potrpí a ani sebenepatrnější smítko u nich prostě nenajdete.

„Smýčíme opravdu průběžně, takže třeba mytí oken případně drhnutí koberců a poletování se smetákem jsou pro nás pravidlem a ne výjimkou. Tyhle nezbytné činnosti provádíme sice ne s velkou chutí, ale držíme se hesla, že čistota je půl zdraví a jelikož oba máme množství pracovních úkolů, tak abychom se udrželi svěží a aktivní, prostě gruntovat musíme. A když je hotovo a zbude čas, tak s chutí, po úmorné počišťovací dřině, vezmeme Tobíska a vyrazíme s ním do lesa,“ prozradil pro kafe.cz Aleš.

Takže máme uklizeno a co takhle strojení stromku a kupování dárků? Přeci jen tyhle svátky si bez nich většina domácností nedokáže představit. Neříkejte, že i tyhle činnosti jdou mimo vás.

„No, musíme přiznat, že tak trochu tomu tak je. Tyhle svátky jsou u nás spíše už tradičně netradiční. Kdysi jsme mívali obří, skoro až dvoumetrový strom a šplhali po něm, když došlo na zdobení. Před dvaceti lety jsme ale podobné radovánky zrušili. Jeden z našich kocourků, které jsme tehdy chovali, si usmyslel, že vánoční stuha, kterou jsme ozdobili stromeček bude zřejmě vítanou dobrotou pro jeho žaludek a pochutnal si na ní a málem za to zaplatil životem. Od té doby jsme tuhle tradici zrušili a stromeček u nás nenajdete,“ skoro kategoricky prozradil Michal Jagelka.

Stromeček jsme tedy vyřešili, a jak to máte s dárky? Prozraďte našim čtenářům, zda si nějaké to překvapení na Štědrý den neuchystáte?

„Ale uchystáme. Ovšem u nás je to podobné jako s tím úklidem. Obdarováváme se průběžně a nepotřebujeme k tomu Vánoce. Samozřejmě ale i na ten Štědrý den si pozornosti dáváme. Na chalupě na zahradě máme malou borovičku, na ni si s Michalem pověsíme jednou svou oblíbenou ozdobičku z dětství, já mám třeba ptáčka, partner modrý zvonek, pod to šoupneme dárek a je vymalováno. Takže, když to všechno sesumíruji dohromady, my si Vánoce vlastně užíváme celoročně. A o tom život u nás je, aby každý den byl vlastně dnem svátečním,“ doplnil zasněně Aleš Cibulka.