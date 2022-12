Nečekané přiznání Aleše Cibulky: Doma má kuriózní předmět patřící Petře Janů

Zdroj: Profimedia

Petra Janů nedávno oslavila sedmdesáté narozeniny a dostala mnoho přání od přátel a kolegů z branže. Mezi gratulanty nechyběl Aleš Cibulka, který se přiznal, že byl do zpěvačky platonicky zamilovaný a jeho chování před lety dokonce hraničilo se stalkingem.

Aleš Cibulka patří mezi největší fanoušky Petry Janů a do zpěvačky se prý zamiloval už jako malý chlapec.

"Do Petry Janů jsem se bezhlavě zamiloval už jako dítě. Dodnes mám všechny její desky, plakáty, neutekl mi jediný rozhovor s ní, fotografiemi jsem polepil celý svůj dětský pokoj a všechny její písničky umím zpaměti. Chybělo mi jedno jediné elpíčko, a to mi prodala spolužačka. Za dvacet korun. Ale na důkaz toho, že o něj opravdu stojím, jsem musel svou lásku ke zpěvačce dokázat tím, že jsem se musel píchnout špendlíkem z nástěnky do prstu tak, až mi tekla krev. Desku Už nejsem volná mám doma dodnes, a dodnes je od krve," svěřil se moderátor na Instagramu. Jeho posedlost známou hvězdou prý byla tak veliká, že si dokonce zjistil kde bydlí a podle toho vybíral, kam půjde na střední školu.

"Má láska k Petře neznala mezí. Když jsem šel v osmnácti do Prahy na školu, vybíral jsem si internát podle toho, kde bydlela. V Dejvicích jsem byl od jejího bydliště vzdálen asi dvě stě metrů. Často jsem ve škole chyběl na první hodině, protože jsem se tajně skryl na nedaleké lavičce ve Stavitelské ulici, a potají jsem sledoval, jak má hvězda venčila svého psa," přiznal Cibulka ve svém nezvyklém přání pro Petru Janů.

Žvýkačku mám dodnes, Petra je mým vzorem

"Když jsem coby začínající moderátor Petru uváděl na plese v mém rodném Chodově, těsně před vstupem na jeviště si uvědomila, že se nezbavila žvýkačky. Chvatně mi ji šoupla do ruky a vplula na jeviště. Tušíte správně, tu žvýkačku mám dodnes. V umělohmotné krabičce, ve které se prodávaly sýry. Připíchnutou špendlíkem, jak jsem to viděl u sběratelů motýlů. Vím, dneska se tomu, co jsem dělal, říká odborně stalking a jsou za něj dost vysoké tresty. Já se ale Petře před lety se vším svěřil. Samozřejmě postupně, všechno najednou by asi nevydýchala. Dneska jsou z nás přátelé, máme se rádi, ale můj obdiv k ní nemizí," šokoval Aleš Cibulka svou nezvyklou relikvií v podobě roky staré žvýkačky.

"Mám ji rád z mnoha důvodů. Třeba za to, jak se ta malá holka, která si zpívala v Sekerkových Loučkách, když drhla schody, dokázala vypracovat v jednu z našich nejlepších zpěvaček, a přesto se ze sebe nikdy nepo… Je mým nedostižným profesním vzorem a ještě k tomu ji mám rád. Prostě idol. Sama jistě ani neví, kolikrát mi svými písničkami pomohla. A takových jsou nás tisíce," nešetřil moderátor vůči svému idolu chválou.

"Petro, miluju tě, i když léta už nejsem volný! Ale ty víš, že Michal tě miluje taky a tuhle platonickou lásku z dětství mi roky toleruje. Přejeme ti všechno nejlepší k dnešním 2x35 a ať jsi šťastná holka. Máme tě rádi," uzavřel Cibulka své dojemné vyznání.

Aleš Cibulka je obrovským fanouškem Petry Janů