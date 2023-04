Alex Mynářová odhalila tajemství: Promluvila o dvou dalších synech

Zdroj: Profimedia

Alex Mynářová je pyšnou maminkou dvou synů a netají se tím, že by jako každá žena chtěla alespoň jednu dceru. Manželka Vratislava Mynáře před lety přišla v pátém měsíci těhotenství o miminko a navíc o vytouženou holčičku. Moderátorka proto nevylučuje, že by si ještě s mužem pořídili třetího potomka.

Alex Mynářová a bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář mají dva společné syny. Osmiletého Vratislava a tříapůletého Viktora.

Moderátorka prý odjakživa toužila po dceři a dokonce před pěti lety skutečně holčičku čekala. Tehdy ale zasáhl krutý osud a Alex v pokročilém stavu těhotenství o miminko přišla.

"Taky jsem toužila po holčičce, holčičku jsem čekala, bohužel jsem o ni přišla. Ale ještě to zcela není uzavřené toto téma. Jako že dvě děti je to finále. Teď si to představit neumím, teď trochu vítězí práce, ale čas běží, já to vím. Kluci by si přáli sourozence, přáli by si dva bratry ještě," svěřila sladké tajemství brunetka v pořadu Face To Face.

Nevěnovala jsem se dětem tak, jak bych chtěla

Kromě toho, že Alex Mynářová o jedno dítě přišla, její syn se narodil předčasně. Nejen proto se před časem rozhodla pomáhat rodinám s předčasně narozenými dětmi.

Moderátorka navrhovala speciální kolekce oblečení a výtěžek z prodeje měl jít na charitu zaměřenou na pomoc nejmenším. Nakonec ale Mynářová své aktivity musela utnout, jelikož prý neměla čas na vlastní rodinu.

"Můj projekt spí. Časově to zasahovalo do chodu rodiny a dětem jsem se nevěnovala tak, jak bych chtěla. Vzala jsem si na sebe velké sousto. Není to ale tak, že bych rodinám s předčasně narozenými dětmi nepomáhala, ale není to nějaká velká značka, nebo e-shop, spíš přispívám tak, že zprostředkuju nějaký kontakt nebo přispěji na nějakou léčbu," vysvětlila moderátorka, která v současné době žije sama s dětmi v Praze, zatímco její manžel si užívá přírodu v domě na Moravě.

Alex Mynářová před lety přišla o vytouženou dceru, dalším dětem se proto nebrání