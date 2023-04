Alex Mynářová si splnila sen a našla lásku: Pak přišel strach a ztráta soukromí

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Alex Mynářová má na první pohled vše, po čem když toužila. Po jejím boku je milující manžel a společně vychovávají dvě krásné děti. Také v profesním životě se jí velmi daří. Přesto má ale každá mince dvě strany a kráska před časem přiznala, že byly v jejím životě chvíle, kdy se necítila úplně bezpečně a rozhodně nebylo vše zalité sluncem.

Krásná moderátorka Alexandra Mynářová vždy toužila po tom pracovat v médiích. A svůj sen si splnila ve svých 26 letech, když dostudovala. Nastoupila jako zprávařka do Českého rozhlasu a působila také v České televize. Během své práce se podle eXtra.cz seznámila i se svým nynějším manželem, bývalým kancléřem exprezidenta Miloše Zemana, Vratislavem Mynářem. Toho si vzala v roce 2015 a krátce na to se jim narodil jejich první syn Vratislav. O 4 roky později se manželé dočkali svého druhého potomka, syna Viktora.

Kvůli lásce přišla o práci

Přestože se ale Alex v osobním životě velmi dařilo, po svatbě přišlo v profesní sféře několik nepříjemných změn. Ta největší se týkala její práce pro Českou televizi. Jakožto manželka kancléře prezidenta se musela své pozice ve Studiu 6 vzdát. Vedení se totiž obávalo potencionálního střetu zájmů. Alex rozhodnutí televize chápala, přesto ji ale velmi mrzelo. Přece jen měla velmi slušně rozjetou kariéru a počítala s tím, že se bude posouvat dál.

Ztráta soukromí

Coby manželka kancléře se pak musela také vypořádávat s kritikou, která na ni mířila z různých stran. S tím se ovšem Alex dokázala nakonec smířit. Horší ovšem bylo, že několikrát nezůstalo jen u slov.

„Velmi zásadní a smutná změna v našich životech bylo to, že nám někdo zapálil srub, což bylo zhruba přesně před rokem. Je to dost silné i dnes, byl to velký zásah do soukromého života. Pak jsme třeba zjistili, že nám aktivistická skupina Ztohoven hacknula bezpečnostní systém a sledovala nás zevnitř našeho domu. Člověk si říká, kam to až zajde a co je dnes možné,” svěřila se Alex v rozhovoru pro iDNES. Zároveň dodala, že měli s manželem velký strach o děti a byli nějakou dobu pod soukromou ochranou. Pak se ale naštěstí situace uklidnila.