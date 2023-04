Alex Mynářová si užívá luxusu bez manžela: Chůva, uklízečka a dům za miliony

Zdroj: Profimedia

Vratislav Mynář si po ukončení své funkce na Hradě překvapivě neužívá rodinné pohody s manželkou Alex a dětmi. Bývalý kancléř se přesunul na Moravu a jeho žena a potomci si užívají luxusní prvorepublikovou vilu ve Střešovicích.

Vratislav Mynář se po skončení ve funkci kancléře nevrátil do svého domu v pražských Střešovic, ale překvapivě zamířil na Moravu.

Prvorepublikovou vilu, která v roce 2016 prošla nákladnou rekonstrukcí, tak momentálně obývá Alex Mynářová s dětmi a za manželem jezdí pouze na víkendy.

"Vždycky jsem žila ve velkoměstě a na Moravu jen dojížděla. Nic se na tom nezměnilo ani po konci manžela na Hradě. Se syny žiji ve střešovické vile a manžel na Moravě, kde odpočívá. Zvelebuje zahradu a stará se dům," vysvětlila Blesku dvojnásobná maminka.

Luxus s chůvou a paní na úklid

Alex Mynářová s dětmi opravdu nestrádá. Luxusní rodinný dům, který se svými potomky obývá, má celkem čtyři patra a v přízemí se nachází relaxační wellness zóna s vířivkou a saunou.

Samozřejmostí je garáž a velká zahrada. Podle aktuálních cen na trhu se hodnota nemovitosti po rekonstrukci vyšplhala na zhruba čtyřicet milionů korun. Mynářová se o domácnost nestará sama, k ruce má hned dvě pomocnice.

"Na úklid mám paní, se kterou společně dům uklízíme. Mám i chůvu pro kluky, protože bych se jinak nemohla věnovat svým pracovním povinnostem," pochlubila se moderátorka výše zmíněnému webu. Ačkoliv je Mynářová zahrnutá přepychem, v době působení jejího manžela na Hradě si několikrát sáhla na dno.

"Velmi zásadní a smutná změna v našich životech bylo to, že nám někdo zapálil srub, což bylo zhruba přesně před rokem. Je to dost silné i dnes, byl to velký zásah do soukromého života. Pak jsme třeba zjistili, že nám aktivistická skupina Ztohoven hacknula bezpečnostní systém a sledovala nás zevnitř našeho domu. Člověk si říká, kam to až zajde a co je dnes možné. Tak to jsou takové změny, že spíš člověk více přemýšlí o bezpečnosti a jak se ještě více chránit. Ale ono to někdy už opravdu nejde," svěřila se Alex v nedávném rozhovoru pro Idnes.

Manželé Mynářovi žijí odděleně