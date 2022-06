Alex Mynářová rozpoutala spekulace o rozvodu, její manžel to ale vidí jinak

Zdroj: Profimedia

Krásná moderátorka Alex Mynářová přišla s poměrně překvapujícím tvrzením. Uvedla totiž, že jakmile její manžel Vratislav Mynář skončí na pozici kancléře Miloše Zemana, vrátí se s největší pravděpodobností na svou rodnou Moravu. Tam jej ale manželka s dětmi rozhodně následovat nebude, a tak vyvstává otázka, co se vlastně v manželství Mynářových děje. Spekuluje se dokonce o rozvodu.

Manželé Alex Mynářová a Vratislav Mynář tvoří krásný pár už několik let. Dokonce spolu mají dvě děti. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o velmi spokojenou a šťastnou rodinu, realita by ale mohla být docela jiná. Jak totiž Alex Mynářová uvedla v rozhovoru pro eXtra.cz, s manželem pravděpodobně v budoucnu nebude žít pod jednou střechou.

S manželem určitě nepůjde

„V okamžiku, kdy Miloš Zeman skončí v úřadu, můj manžel končí jako jeho kancléř. Nebude pokračovat a nebude chtít jít do jiné veřejné funkce. Vrátí se ke své práci, u které skončil, než se stal kancléřem, a zřejmě se vrátí na Moravu,” prozradila plány manžela krásná moderátorka, která ale nemá v úmyslu vzdát se Prahy.

S manželem prý budou muset najít nějaké společné řešení. Otázku případného rozvodu ale nechala otevřenou. „Já tady mám práci, přátele a Prahu neopustím. Až manžel skončí na Hradě, vrátí se tam, odkud přišel, a odtamtud nepřišel se mnou,” řekla k budoucnosti svého manželství.

Mynář o žádné krizi neví

Zatímco ze slov Mynářové se mohlo zdát, že se pomalu schyluje k rozvodu, její manžel spekulace okamžitě vyvrátil. „Za břicho se popadám. V naší rodině se o ničem takovém nemluví ani se to neplánuje,” vzkázal do redakce TN.cz šéf kanceláře prezidenta.

Dokonce všichni společně před pár dny oslavili narozeniny syna Vratíka i narozeniny moderátorky. „Mohu říct, že včera jsme s mou paní Alex a se syny slavili narozeniny. Vratík měl sedmé narozeniny. Ve stejný den jako Alex. Dal jsem své milované ženě krásný dárek. K tomu jsme vypili skleničku vína. Byl to velmi krásný rodinný večer,” nechal se Mynář ještě slyšet.