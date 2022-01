Krize zažehnána? Po skandálu s vykřičeným domem má Salák jasné plány

Alexander Salák s rodinou

Už několik dní plní první stránky bulvárních deníků hokejový gólman pražské Sparty Alexander Salák. Ten se se svými spoluhráči při tradiční týmové večeři po pár alkoholických nápojích vydal do vykřičeného domu. Údajně ho tam měla nachytat jeho manželka Míša, s kterou má pět dětí, a ztropit scénu slavnému hokejistovi přímo na veřejnosti.

Pár se chtěl vyhnout dalším spekulacím, a tak exkluzivně promluvil pro Blesk. V téměř třicetiminutovém rozhovoru se rozpovídal gólman i jeho žena, která se připojila z letiště v Dubaji, kam se po manželově skandálu vydala s pár dětmi. Mezitím ostatní v Česku hlídal manžel společně s jejich chůvou a domlouval nové angažmá v cizině.

Dlouhodobá krize

To, že si Salák zaskočil s partou spoluhráčů do striptýzového klubu, byla už poslední kapka v dlouhodobé krizi. Manželka se v rozhovoru svěřila s tím, že jí trápila česká povaha a to, jak se na ně lidé v Praze dívali. Téměř celou kariéru byl Salák v zahraničí, a tak jeho působení v pražské Spartě bylo pro početnou rodinu velkou změnou. Příčinou neshod v posledních týdnech dle slov jeho ženy Míši byly hlavně dohady o jeho dalším působením ve Spartě. Manžela nutila odejít do zahraničí, ten měl ovšem svou hlavu a ve Spartě se mu líbilo hlavně kvůli kolektivu.

Stmelování kolektivu

Sám Salák nazval celou nešťastnou akci jako stmelování kolektivu. Hokejový tým možná zocelil svého týmového ducha, ale partnerkám hanbatým mejdanem radost, věru, neudělali. Saláková si údajně pro muže dojela. Přímo před podnikem mezi nimi mělo dojít i k hlasitější výměně názorů. Toto tvrzení Saláková vyvrátila a vysvětlila, jak to celé bylo. To, že byl ve vykřičeném domě, odůvodnila z faktu, že ho potkala na ulici, která je těmito zařízeními známá. Salák se sám vzápětí přiznal. Mimo to vyvrátila i tvrzení, že by měla kontaktovat ostatní partnerky hráčů, kteří v klubu také byli. „No, to je věc, která mě hodně mrzí. Já to neřekla vůbec nikomu. Zaprvé mi do toho nic není, co kdo dělá. Ať si to řekne sám. A zadruhé – proč bych to těm holkám dělala? Nevím, odkud to přišlo, ale je to blbost.“

Svou budoucnost vidí pár ovšem opět zalitě sluncem. Salák přiznal, že se domluvil o konci spolupráce se Spartou Praha, a tak se s rodinou v nejbližší době přesune někam do zahraničí. Přesné místo nechtěl zatím zmiňovat. Manželka jeho slova potvrdila a těší se z toho, že opět budou žít ve větší anonymitě. Jiná opatření pár pro zlepšení svého vztahu neplánuje. Míša si je jistá tím, že jí partner nebyl nevěrný ani ve vykřičeném klubu, ani s někým jiným a Saša toto tvrzení jen potvrzuje tím, že hlavně díky své ženě vzal angažmá opět v cizině.