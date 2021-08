Kam zmizel Ali Amiri? Je z něj vzorný otec a tajně se oženil v Turecku!

Zdroj: Profimedia

Ali Amiri se před lety proslavil díky své účasti v Superstar, v kariéře zpěváka ale nepokračoval. Jak se má "perský princ" dnes? Věnuje se své soukromé lékařské praxi a je pyšným otcem!

Ali Amiri se zúčastnil pěvecké soutěže Superstar v roce 2004 a podařilo se mu probojovat až do finálové desítky. Díky exotickému vzhledu si ho oblíbily hlavně dámy, od kterých tehdy dostal přezdívku perský princ.

Ačkoliv měl Amiri našlápnuto na hudební kariéru, nakonec se rozhodl jít jiným směrem. Vystudoval medicínu a následně si v Praze otevřel vlastní kliniku, kde se specializuje na dermatologii, stomatologii a plastickou chirurgii.

Amirimu se navíc daří i v soukromém životě, před čtyřmi lety se oženil v Turecku a nedávno se stal otcem.

Amiri se oženil v Turecku, vezme si manželku podruhé v Čechách?

Ali Amiri se v posledních letech zpěvu věnuje pouze rekreačně, objevil se například po boku Moniky Absolonové v muzikálu Angelika, většinu času ale tráví ve své ordinaci, kde se mimochodem seznámil i se svou manželkou.

Životní partnerka Amiriho u něj nejdřív pracovala jako zdravotní sestřička, později mezi nimi přeskočila jiskra. Bývalý zpěvák se dokonce v tajnosti oženil, svatba ale proběhla v Turecku a na území naší republiky není platná.

"Beru ji jako svoji partnerku, ženu. Takovou menší svatbu jsme měli v Turecku před čtyřmi lety, ale oficiální to tady není. Pro mě to není důležité. Mně nejde o kus papíru, o podpis, ale o to, že máme lásku, dohodu, a tak to má být. Ale pokud na tom bude trvat, tak si ji vezmu," prozradil webu super.cz.



Ali Amiri se stal po čtyřítce poprvé otcem

Jelikož se Ali Amiri již před delší dobou stáhl z mediálního světa, podařilo se mu nejen v tichosti oženit, ale také si pořídit rodinu. Perský princ přitom dlouho nemohl potkat pravou lásku a na roli otce si počkal až do svých jednačtyřiceti let.

"Dcera Lili je každý den jiná, ale myslím, že oči má moje. Hlavně, aby byla hezká, nemusí vypadat jako já," řekl pyšný otec se smíchem výše zmíněnému webu.

Holčička mu prý dělá samou radost. "Užívám si to ohromně. Nečekal jsem, že to bude až takhle nádherné. Krásně spí, kolem půlnoci se nají a až do pěti do rána spinká. Je to strašně hodná holčička," nemůže si dceru vynachválit. Nezbývá než spokojeným rodičům popřát hodně lásky i do budoucích let a jejich dcerušce hlavně hodně zdraví.

Ali Amiri občas potěší fanoušky na Instagramu svým zpěvem.